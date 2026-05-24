《超人回来了》Tablo16岁女儿Haru近况曝光！BIGBANG太阳惊喜透露：她长高超多，吓我一跳

还记得当年《超人回来了》里那个古灵精怪、老是「教训」老爸Tablo的可爱女儿Haru吗？ 许久没有公开露面的她，最近终於有新的近况啦！Tablo本人上节目时大方分享了宝贝女儿的故事，连BIGBANG太阳都亲眼认证：「Haru真的长大不少！」

Tablo最近登上YouTube频道「Epikase」的节目，聊著聊著就提到了女儿Haru。 他对著来当嘉宾的好友太阳说：「Haru真的超级想你！」太阳听完也笑著回应：「我前阵子在餐厅偶然遇到Haru，真的是吓了一大跳！她长高好多，而且很会说话，完全是个小少女了啦！」这番话也让现场瞬间充满温馨的气氛。



Tablo接著感性回忆道：「Haru小的时候，太阳你对她真的超好的。 那时候我们一起录《超人回来了》，你常常来找她玩，Haru到现在全部都记得，一直念著太阳叔叔对她多好多好。」听得出来父女俩对於这份难得的情谊都非常珍惜。

没想到一旁的 Tukutz突然开玩笑说：「拜托~你是超级巨星耶，对她那么好，她当然会记得啊！」此话一出，Tablo立刻假装生气回呛：「你干嘛这样讲小孩的纯真心意啦！」两人一搭一唱斗嘴，笑翻全场。



事实上，Tablo在2009年与演员姜惠贞结婚，两人育有一女Haru。 2013年，Tablo带著超有灵魂的Haru参加《超人回来了》，父女俩自然又搞笑的互动深受观众喜爱，至今仍是许多粉丝心中的经典组合。 如今Haru已经是个亭亭玉立的大女孩，也让不少看著她长大的网友感叹：「真的时间过太快了啦！」

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