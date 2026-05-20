5年前《朝鲜驱魔师》直接废掉！IU、边佑锡被导演画大饼：我们都会变大明星！韩网翻旧帐狠批

《21世纪大君夫人》歪曲历史争议持续延烧，这也是继SBS《朝鲜驱魔师》之后，时隔5年再度有主演韩星因为历史争议公开道歉。 当年《朝鲜驱魔师》只播了2集就出包，最后直接取消播出、全部集数废弃。 如今《21世纪大君夫人》虽然男女主角IU、边佑锡都已经道歉，但已经有声音要求「全部废弃」。

随著风暴越滚越大，韩网也翻出IU、边佑锡等人过去在节目上的发言，严厉批评剧组「自我感觉良好」。 IU在4月制作发表会上就转述导演朴峻华的话说：「导演承诺要让这部作品成为大家的『出人头地的作品』，我相信他。」边佑锡也说导演告诉他：「真的超有趣。」

主演4人帮后来上网路节目《Salon Drip》时更爆料导演私下嗨喊：「我们都要变成明星了！」IU回忆：「导演看完12集剪辑后很兴奋地打给我说：『我们都会变成明星！』说要把我们都捧红。」边佑锡也附和：「导演也跟我这样说，他说真的很有趣，而且他都执导3、40年了（我相信他）。」IU还开玩笑纠正边佑锡：「导演没有导30、40年啦，大概20年。」当时笑声不断，现在看来也格外刺眼。



韩国网友越挖越火大，痛批这部耗资超过300亿韩元的大作，演员拿数亿片酬，皇宫、超跑、豪华服装、惊人CG样样来，偏偏最根本的「历史考证」随便马虎。 浪漫喜剧中IU和边佑锡的火花固然重要，但包装过头却让立宪君主制的设定失去说服力，最后甚至爆出历史歪曲争议。 尤其是第11集的即位仪式，理安大君戴著诸侯等级的「九旒冕冠」而非皇帝的「十二旒冕冠」，臣子喊的也是属国用的「千岁」而非「万岁」，被痛批根本是在帮中国的「东北工程」历史歪曲背书。



韩国史名师崔泰成炮轰：「还在歪曲历史？ 到现在我们是金鱼（形容记忆差）吗？ 拜托清醒一点！」他痛心表示：「现在全球都在看韩流，这些作品不是只有我们在看。 演员片酬几亿没问题，为什么考证费用只想用几十万打发？ 为什么这么忽视考证需要的时间？」他更呼吁成立「历史考证研究所」，让制作单位可以直接委托，一次解决剧本、服装、场景的所有考证问题。



《21世纪大君夫人》在Disney+上线后，横跨亚洲、北美、南美、欧洲、大洋洲等47个国家/地区，播出期间更稳坐全球非英语TV秀冠军。 砸了300亿、让全球观众看见的作品，最后留下的标签却是「历史歪曲」，也难怪韩国民众越想越气。



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