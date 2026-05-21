李光洙自爆一度以为没被选上《刘在锡的民宿法则》！刘在锡突爆：「我当时反对他加入」笑翻全场 XD

再过几天就可以看到《刘在锡的民宿法则！》啦！已经准备好要笑了XD

Netflix 全新综艺《刘在锡的民宿法则！》是一档以「初次挑战营地主人」的刘在锡为核心，搭配性格各异的员工李光洙、边佑锡、池睿恩，一同在营地与住宿嘉宾展开吃住玩乐的团体生活综艺。



近日於制作发表会上，谈到加入契机时，李光洙表示，自己在收到邀约前就已经看过招募公告，当时就觉得企划相当新颖有趣，因此也非常期待能参与其中。他笑说：「其实当时大概有10%的期待，以为自己可能已经不会被选上了，还有点小失落，结果后来真的收到邀约，才顺利加入。」



不过话锋一转，刘在锡随即笑著补充：「其实我当时是反对的。」一句话立刻引爆现场笑声，也让整场发表会气氛更加轻松愉快。对於「反对」的说法，刘在锡也进一步解释，其实是出於安全与健康方面的考量，因此当时才会比较谨慎，并非真正否定李光洙的加入啦 XD



从之前公开照片和预告中，就能感受到现场轻松又热闹的氛围，也让人更加期待这组合会碰撞出什么样的化学反应！有别於一般节奏较慢的民宿综艺，本次更像是带有团康感的集体生活挑战，三天两夜的行程几乎满档，从早晨任务、三餐准备，到游戏、才艺比拼与深夜聊天，全程几乎没有空档。而《刘在锡的民宿法则》将於5月26日公开第1～5集，6月2日公开第6～10集，看来大家可以连笑两周了～！

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