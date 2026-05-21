会不会太可爱！Hello Kitty与Jisoo联名「HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI」5月22日登场！

以「交换日记」为主题的「HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI」在台北市信义区新光三越可爱登场！现场看见超可爱的大型Jisoo与Hello Kitty人偶，还有一堆粉红色的房间布置与生活小物，粉丝们一定高举手机狂拍停不下来！





复刻了韩国快闪店的可爱风格，展场中呈现了许多生活小物，包含环保袋、手机吊饰、行李吊牌、首饰盒、抱枕、大小绒毛玩偶、便当饮料提袋、保温瓶等等超过20款联名周边商品，还有9款盲盒随机销售。墙面上也有大幅的Q版Jisoo与Kitty的图案，提供粉丝们最佳拍照留念的位置，融入超可爱的Kitty世界里。





「HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI」以「交换日记」为主题，呈现JISOO与HELLO KITTY之间长久以来的喜爱与互相欣赏的情感连结，同时描绘HELLO KITTY充满魅力的日常世界。本次快闪店中，两位主角以珍珠装饰粉红礼服、爱心造型麦克风与甜酷风格短靴造型登场，邀请粉丝走入专属於台北的梦幻互动世界，感受两大人气角色跨界合作所带来的独特魅力。





营运期间： 2026年 5月 22日 (五) ～ 2026年 06月 07日 (日)

营运时间：周一 ～ 周日 12:00 – 21:00（最后入场时间为20:30）

地点：110台北市信义区松寿路9号 [A9 9F宴会展演馆]

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