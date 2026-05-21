朴恩斌化身财阀千金藏惊人秘密！下一部新剧《惊悚的恋爱》海报曝光，合作梁世宗、邕圣佑

tvN 全新灵异韩剧《惊悚的恋爱》公开了女主角 朴恩斌 独特气场的命运版海报，让观众对首播的期待充满了好奇～。

将於7月18日晚间9点10分首播的tvN全新周末剧《惊悚的恋爱》，讲述能看见鬼魂的财阀继承女「千汝丽」（朴恩斌 饰），与世界上最害怕鬼的热血检察官「马康旭」（梁世宗 饰）之间横冲直撞的灵异爱情故事。该剧改编自同名人气电影，并加入电视剧版本独有的设定，预计将带来耳目一新的趣味。



此次公开的海报中，描绘了在阴森夜晚里，独自坐在古典宅邸中的千汝丽模样。她穿著华丽礼服展现高雅气质，但眼神中却流露出难以掩饰的孤独与秘密，令人移不开目光。



尤其是与优雅礼服形成强烈对比的厚重皮革手套，更成为引发好奇的关键亮点。彷佛暗示著手套之下隐藏著某种特殊秘密的模样，也进一步提升观众对角色的好奇心。

再加上「你的眼中，也看得到『他们』吗？」这句意味深长的文案，更让人对那些只有女主才看得见的存在产生毛骨悚然的想像。

朴恩斌此次完美化身为外表是华丽财阀千金、内心却隐藏能看见鬼魂秘密的「千汝丽」，预计今年夏天将同时为观众带来刺激的惊悚感与甜蜜浪漫。



梁世宗饰演充满正义感的检察官「马康旭」，拥有出色体能与卓越头脑，是个正直又热血的人物。邕圣佑则饰演雷蒙德酒店代表「姜民焕」，表面温柔绅士，实则暗藏野心。



tvN全新周末剧《惊悚的恋爱》将於7月18日晚间9点10分(KST)首播，势必为炎热夏天带来一股沁凉寒意。

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