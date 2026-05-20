朴志训《菜鸟伙房兵》7.9%收视再创新高！韩网狂赞「又有趣又好笑」，结尾与全昭映拥抱画面掀热议

由朴志训、尹敬浩、韩东希、李洪耐、李相二主演的《菜鸟伙房兵》收视再创新高，引发热议！

19日播出的第4集，全国家庭平均收视达7.9%、最高9.1%，首都圈更冲上平均8.3%、最高9.9%，再度刷新自身纪录。剧中，朴志训饰演的伙房兵姜成宰成功征服国会议员与军官的味蕾，不仅有望被调往干部餐厅，还获得国军TV采访邀请，人气也随之直线上升。



不过剧情随后急转直下，姜成宰在厨房突然昏倒，并在神秘空间中与已故的料理人父亲重逢，父亲温柔提醒他真正的料理不仅依靠技巧，更需要亲身经历过程才能成长；短暂重逢后，他被告知因食用「复活海带汤」获得重启机会，醒来后更得知自己亲手完成的「波莫多罗炖明太鱼块」获得国会议员与高层一致好评，被誉为「白饭小偷」级美味，现场大家吃到料理时的夸张反应加上特效加持，真的超级爆笑 XD



这份好评也让部队迎来特别加菜聚餐，现场气氛高涨，使姜成宰被看好可能调往干部餐厅；虽然大队长（郑雄仁 饰）表达调任意愿，但哨所所长（韩东希 饰）认为时机尚早，坚决拒绝，使他的去向留下变数。



同时，部队食材又爆出原产地标示错误、新鲜度不足甚至即将过期等问题，让姜成宰与上级都感到疑惑，而供应商态度冷淡更增添阴影；最后在国军TV采访现场，他又意外被热情记者郑敏雅（全昭映 饰）冲上前拥抱，两人之间的关系也引发好奇，也让后续剧情更加令人期待。



收视再次创高，也在韩网掀起热议，韩网友：「希望能再涨一点」、「真的又有趣又搞笑」、「太有意思了，好期待周一」、「收视率疯了啊，朴志训连击大发啊」、「周一、周二多亏伙房兵才能坚持下去」、「大家都没有演技漏洞，超好笑」、「以后料理会做得越来越好，好期待」、「笑得肚子疼」等等，反应非常热烈。

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