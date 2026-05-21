「表演女王」ITZY 强势回归！新歌〈Motto〉掀全球热潮，MV 登 YouTube 全球热搜冠军

人气女团 ITZY 以新歌〈Motto〉在全球音乐市场掀起热潮。

18日下午6点发行的 ITZY 全新迷你专辑主打歌〈Motto〉MV，自公开当天起至20日上午为止，持续稳坐YouTube音乐影片全球趋势榜第1名，展现压倒性人气。



新曲〈Motto〉传达了「与真正的自己相遇」以及「鼓励人们选择自己」的讯息。清爽的旋律搭配成员们充满能量的表演，成功抓住观众的视觉与听觉。粉丝们也纷纷表示：「音乐与影像中的故事令人感动」、「这就是我们想看到、最有ITZY风格的音乐」，反应十分热烈。



在全球粉丝的高度关注下，JYP娱乐也公开了展现五位成员不同魅力的专辑封面与MV幕后花絮照。成员们以梦幻又时尚的造型展现更加成熟的视觉魅力，并透过V手势与「M」字手势进一步炒热回归气氛。



ITZY自今年2月展开世界巡演《TUNNEL VISION》以来，持续证明她们独一无二的表演实力。预计透过这次活动，也将再次巩固「表演女王」的称号。从19日公开的舞蹈练习Fix版开始，接著还将陆续推出25日的Rooftop Version版、28日的Fruit Version版等表演影片，全面加速回归宣传。



与初夏氛围完美融合的ITZY新歌〈Motto〉，目前已可透过各大音源平台收听。

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