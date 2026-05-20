朴志训《菜鸟伙房兵》演技再获好评！超强哭戏展现角色内心伤痛与觉悟

朴志训主演的TVING原创剧《菜鸟伙房兵》收视再创佳绩！19日播出的第4集在全国付费平台收视率冲上7.9%，刷新自身最高纪录。 剧中朴志训饰演的天才伙房兵姜成宰，从崩溃倒下到重新站起来的成长过程，让观众看得又揪心又感动。

上一集成宰因连续使用高级食谱导致体力透支，直接晕倒。 第4集中，昏迷的他在意识深处与父亲重逢，压抑已久的情绪终於大爆发，当场泪崩。 醒来后他想起父亲的教诲，下定决心要成为真正的厨师。 他研发的「番茄明太鱼半干炖煮」大获好评，还因此拿到奖状和奖励休假，实力飞速成长。



不过就在成宰逐渐崭露头角之际，即将退伍的前辈尹东铉兵长（李洪耐 饰）听到长官们拿自己跟成宰比较，还称赞成宰比他优秀，从此态度出现微妙变化，埋下同袍矛盾的伏笔。

更让粉丝心痒的是片尾郑敏雅（全昭映 饰）突然现身，直接扑进成宰怀里。 成宰一脸错愕，一旁目睹全程的阿兵哥们更是看傻眼，突如其来的感情线让观众狂喊：「下一集快点播！」



朴志训在这集中完美诠释了成宰从混乱、崩溃、苏醒到重新出发的心境转折，尤其是面对父亲的那场哭戏，细腻展现了角色内心深处的伤痛与觉悟，演技获得一致好评。

另外， 《菜鸟伙房兵》每周一、二晚间8点50分（韩国本地时间）在TVING与tvN同步播出。



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