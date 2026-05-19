删「万岁」改消音！《21世纪大君夫人》急修争议画面，OTT重新上架

MBC金土剧《21世纪大君夫人》历史歪曲风暴持续延烧，剧组在巨大压力下，悄悄将第11集争议场景修正后，重新上传到OTT平台Wave、Disney+及官方YouTube帐号。

最引发众怒的即位仪式场面中，臣子们原本高喊附庸国才用的「千岁」、「千千岁」，而非独立国家的「万万岁」。 剧组将这部份以「消音处理」修正，连字幕上的「千千岁」也一并删除。 然而，另一大争议——理安大君（边佑锡 饰）戴著诸侯等级的「九旒冕冠」而非帝王规格的「十二旒冕冠」，目前仍维持原状，尚未剪辑。



此外，剧中成熙周（IU饰）使用中国式茶道、错误服饰考证等多处争议，剧组先前已承诺会全面修改VOD及OTT版本。

这场风波也点燃了韩国史名师崔泰成的怒火。 他18日发文痛批：「又是历史歪曲争议，到现在我们还是金鱼吗？ （记性太差）」他强调：「现在我们引领著全球韩流文化，这些作品不是只有我们在看，全世界都在看。 我们的形象正在快速传播、烙印，现在需要配得上这个地位的系统了。」崔泰成更直言：「演员的片酬几亿（韩币，下同）毫不手软地给，为什么历史考证费用只想用几十万打发？ 为什么这么舍不得？ 为了节目制作，为什么这么忽视考证所需要的时间？」字字句句炮火猛烈，也道出许多观众的心声。



对於歪曲历史这一争议，男、女主角边佑锡和IU已於日前分别通过SNS、生日会正式道歉。剧组也於16日在官方网站低头认错：「对於世界观设定与历史考证问题造成困扰，真心致歉。」而导演朴峻华将於今日（19日）接受终映专访。按照原定计画，这本该是一场畅谈13.8%高收视率收官幕后故事的美好场合，但在「历史歪曲」争议越演越烈的情况下，这场访谈恐怕将变成导演的「谢罪说明会」。

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