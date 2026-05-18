《21世紀大君夫人》爭議燒不停！IU生日當天淚崩，出道以來首度90度鞠躬道歉：都是我的錯

歌手兼演員IU在16日迎來她的33歲生日（1993年5月16日生）。 當天她自掏腰包包下首爾CGV龍山I'Park Mall的電影院，與粉絲「Uaena（粉絲名）」一起度過，並舉行了由她主演的MBC金土劇《21世紀大君夫人》特映會。

沒想到特映會結束後，IU卻突然紅了眼眶。 她坦言最近因為這部戲承受不少壓力，對於外界批評她演技不佳，甚至捲入歷史歪曲爭議，她難過地說：「讓大家失望、表現不夠好，這全都是我的錯。」IU語氣沉重地表示：「我最近想了很多，其實只要我做得更好就行了。 身為受到大家喜愛的人，我會更努力、更有責任感，成為讓粉絲驕傲的人。」她更發誓：「連一秒都不會浪費，會好好活下去。」她繼續說：「就算這樣，我還是很多地方不足，真的很感謝大家願意繼續愛我、支持我。 大家說的話都有道理，都是我該接受的。 如果我還有哪些不夠的地方，請直接告訴我、罵我、督促我，我會聽進去，努力成為更好的人。」



最後IU聲音一度哽咽，強忍淚水向粉絲鞠躬90度道謝：「雖然這句話說晚了，但我愛你們。 很想展現更好的一面，卻一直有不足的地方，真的很抱歉。 謝謝大家願意繼續給我機會、用疼愛的眼神看著我。 無論如何，我真的會更更努力，做得更好。」



《21世紀大君夫人》從4月10日播到本月16日當天完結，原本是MBC今年最受期待的強檔，沒想到開播第一週，男女主角IU和邊佑錫就雙雙被罵演技尷尬，播到後期更因為歷史歪曲爭議，讓爭議越滾越大。劇中被指出好幾個嚴重問題，包括在第11集中，理安大君的即位儀式上，臣子們呼喊的不是獨立自主國家的「萬歲」，而是隸屬於帝國的下屬國家才用的「千歲」。 此外，理安大君戴的冕冠，也被質疑是諸侯等級的「九旒冕冠」，而非帝王規格。 甚至連女主角成熙周使用中國式茶道的畫面，也被韓網友抓出來痛批。



爭議越演越烈，劇組16日終於低頭認錯，發出正式道歉聲明：「對於帶著愛護之心收看戲劇的觀眾，因世界觀設定與歷史考證問題造成困擾，真心致歉。 我們虛心接受觀眾指正，即位儀式中君王戴『九旒冕冠』、臣子呼喊『千歲』等場面，確實有損韓國自主地位。」

劇組坦承：「這是因為沒有仔細考證朝鮮禮法在歷史中的變化而發生的問題。 本劇雖是浪漫劇兼架空歷史劇，在虛構與現實歷史交錯的部份，確實需要更謹慎深入的探討，但我們沒能細膩地處理世界觀。」並宣布之後的重播、VOD及OTT平台將會修正爭議部份的音訊與字幕。

儘管風波不斷，《21世紀大君夫人》最終仍以最高收視率13.8%收官，結局是理安大君（邊佑錫 飾）放棄王位，與成熙周（IU 飾）過著平凡百姓的新婚生活，迎來快樂大結局。

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