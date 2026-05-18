繼IU後換邊佑錫低頭！《21世紀大君夫人》男主親道歉：是我思考得不夠周全

MBC金土劇《21世紀大君夫人》歷史歪曲風暴持續擴大，繼女主角IU在生日會上哽咽道歉後，男主角邊佑錫終於打破沉默，18日在個人社群平台親自發文致歉。

邊佑錫在文中坦言：「對於因作品感到不便與擔憂的人們，我懷著沉重的心情寫下這篇文章。」他承認自己在拍攝與演出的過程中，對於作品所承載的歷史脈絡與意義，以及觀眾會如何看待這些內容，思考得不夠周全。 他說：「透過觀眾們的話，我有了反省與省思的機會。 身為演員，不僅是演技，連作品傳達的訊息與脈絡，都需要以更負責任的態度去審視與思考，我再次深深體會到這一點。」他同時感謝喜愛《21世紀大君夫人》與角色「理安大君」的觀眾，並承諾未來將以更慎重、更有深度的態度面對作品。



《21世紀大君夫人》16日剛落幕，期間從主演群演技爭議到歷史歪曲問題，一路風波不斷。 最大爭議點在第11集的即位儀式場面：理安大君戴著諸侯等級的「九旒冕冠」，臣子們高喊附庸國才用的「千歲」，而非獨立國家的「萬歲」，遭外界強烈批評。 劇組已公開道歉，並宣布將修改重播、VOD及OTT平台的相關音訊與字幕。



先前IU也在生日粉絲見面會上含淚表示：「讓大家失望、表現不夠好，全都是我的錯。」如今男女主角雙雙道歉，也讓這部收視率達13.8%的話題作，在爭議中劃下句點。

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