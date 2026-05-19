《21世纪大君夫人》风暴扩大！终演采访主角群全闪避，「大哥」李在源临阵取消专访，剧组全面噤声

MBC金土剧《21世纪大君夫人》深陷歪曲历史风暴，风波越演越烈。 原本是唯一一位确定要接受终映专访的演员李在源，18日突然宣布取消，全面回避媒体提问。

李在源在剧中饰演Castle集团长子、成熙周（IU 饰）同父异母的哥哥成泰柱。 他所属经纪公司Studio YooHoo低调表示：「目前对於作品相关的舆论与情况，我们深感沉重。 在这种氛围下进行个人访谈，恐怕会对作品全体及观众造成困扰。 演员身为作品的一员，也是以沉重心情看待此事。 综合考量后，这次访谈不得已只好取消，恳请记者们见谅。」



《21世纪大君夫人》16日刚播毕，尽管最高收视率达13.8%成绩亮眼，但从开播以来接连爆发考证错误、演技争议，最后升级到历史歪曲争议。 主角IU、边佑锡等人都未安排终映访谈，唯一原订受访的李在源如今也临时喊卡，剧组全面噤声，让外界更加好奇背后内幕。



目前，身为该剧主角的IU和边佑锡已分别为此道歉。

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