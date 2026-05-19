「大妃娘娘」也曾落魄过！孔升妍SM苦熬7年没结果 ，妈妈呛这句话让她醒了

演员孔升妍回忆起她在SM娱乐长达7年的练习生生涯，透露当年因为迟迟无法出道，一度陷入迷惘，甚至整天窝在家里。 最后是妈妈一句「当头棒喝」，才让她重新振作，转往演员道路发展。

tvN节目《刘 Quiz On The Block》18日在官方帐号公开了一支预告影片，标题写著「结束7年练习生生活后只躺在家的孔升妍，被妈妈的事实暴击打醒」。 节目中，主持人刘在锡问道：「听说你去参加伽倻琴比赛被选为外貌冠军，因此进入SM，很好奇当时的同期练习生有谁？」



孔升妍回答：「有少女时代、Super Junior、Red Velvet、EXO等。」她接著坦言：「当时我没有什么才华，跳舞和唱歌都不太OK。 我没能出道，其实都有原因。」她回忆起离开SM后的日子：「最终没能出道，离开公司的时候真的很茫然。 我完全不知道该怎么靠自己重新开始。」孔升妍说，那段时间她每天就躺在房间里，直到有一天，妈妈直接对她「事实爆击」：「你要在家里虚度光阴到什么时候？」她继续说道：「这句话让我瞬间清醒。 之后我就开始到处拜托认识的人，请他们让我去试镜。」



而近来孔升妍在热播剧《21世纪大君夫人》中饰演「大妃」尹苡廊，演技备受好评。 她将角色的阴沉算计与内敛张力拿捏得恰到好处，眼神转换间尽是戏，完全摆脱当年练习生时期「没有才华」的自嘲，让观众见证她苦熬多年后扎实沉稳的演技功力。



此外，《刘 Quiz On The Block》将於5月20日播出孔升妍亮相的内容。

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