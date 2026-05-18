继IU后换边佑锡低头！《21世纪大君夫人》男主亲道歉：是我思考得不够周全

MBC金土剧《21世纪大君夫人》历史歪曲风暴持续扩大，继女主角IU在生日会上哽咽道歉后，男主角边佑锡终於打破沉默，18日在个人社群平台亲自发文致歉。

边佑锡在文中坦言：「对於因作品感到不便与担忧的人们，我怀著沉重的心情写下这篇文章。」他承认自己在拍摄与演出的过程中，对於作品所承载的历史脉络与意义，以及观众会如何看待这些内容，思考得不够周全。 他说：「透过观众们的话，我有了反省与省思的机会。 身为演员，不仅是演技，连作品传达的讯息与脉络，都需要以更负责任的态度去审视与思考，我再次深深体会到这一点。」他同时感谢喜爱《21世纪大君夫人》与角色「理安大君」的观众，并承诺未来将以更慎重、更有深度的态度面对作品。



《21世纪大君夫人》16日刚落幕，期间从主演群演技争议到历史歪曲问题，一路风波不断。 最大争议点在第11集的即位仪式场面：理安大君戴著诸侯等级的「九旒冕冠」，臣子们高喊附庸国才用的「千岁」，而非独立国家的「万岁」，遭外界强烈批评。 剧组已公开道歉，并宣布将修改重播、VOD及OTT平台的相关音讯与字幕。



先前IU也在生日粉丝见面会上含泪表示：「让大家失望、表现不够好，全都是我的错。」如今男女主角双双道歉，也让这部收视率达13.8%的话题作，在争议中划下句点。

*相关内容：《21世纪大君夫人》争议烧不停！IU生日当天泪崩，出道以来首度90度鞠躬道歉：都是我的错

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻