7个还不够！朴志训《王命之徒》暴红狂接广告，竟瞒著家人？刘在锡惊呆：家里不知道？

凭藉电影《王命之徒》狂吸1680万观众、一跃成为忠武路新宠儿的朴志训，最近不只是片约不断，连广告代言都接到手软！他日前上「国民MC」刘在锡的节目，惊爆自己现在忙到连一天都没得休，更脱口说出已接下「7个」广告，让全场惊呼连连。

朴志训近日作客刘在锡的YouTube节目《藉口Go》，同场还有演员尹敬浩、李相二。 当刘在锡随口问他「放假都在做什么」时，朴志训苦笑说：「最近根本没有休息日，一天都没办法休息。 要宣传新作品《菜鸟伙房兵》，还要练舞、拍其他YouTube，还有广告要拍。」



听到「广告」两个字，刘在锡立刻眼睛一亮，小心翼翼地追问：「大概几个啊？」朴志训想了想，低调回应：「7个吧？」此话一出，刘在锡、尹敬浩、李相二立刻忍不住拍手叫好，现场掌声不断。刘在锡分析：「当然是因为作品红了，但对广告商来说，『王』的形象真的很适合拿来宣传产品啊。 一次拍7个，你根本没时间睡觉了吧？」他还好奇地问：「家人一定超开心的吧？」没想到朴志训居然一脸淡定地说：「我还没跟他们讲耶。 他们应该会透过《藉口Go》才知道吧？ 我平常不太会跟家人说『我今天做了什么』。」



这下连刘在锡都傻眼了：「我也不太会跟家里讲工作的事...... 但拍了7个广告，家人完全不知道？」朴志训这才补充：「其实还有啦，目前只先拍完了2个，其他的还没拍。」一旁的尹敬浩马上算出来总共是9个，再度惊叹：「现在真的是打开钱包的时候了啦！」



据悉朴志训已经接下NH农协银行的新广告代言，接棒的正是之前由边佑锡代言的位置。 边佑锡当年靠《背著善宰跑》暴红后，狂接数十支广告、被称为「百亿韩元男神」。 如今朴志训也靠著《王命之徒》声势狂飙，能否复制边佑锡的「广告王」神话，全韩国演艺圈都在看！

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