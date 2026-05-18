钱包被公司没收！朴志训曝同居好友暖举：爆红最累时他一句话让我哭烂

朴志训最近跟《菜鸟伙房兵》同剧演员李相二、尹敬浩一起上了YouTube节目《藉口GO》，聊著聊著就讲到跟他同居的好友李钟茂，意外曝光了两人超感人的兄弟情。

说起朴志训跟李钟茂的缘分，要从还是无名小卒的高中时代开始。 尹敬浩在节目中透露，李钟茂真的是个很够意思的朋友，当年朴志训还是练习生的时候，因为经纪公司要控制体态跟饮食，身上完全不能带钱，朴志训自己也苦笑说：「那时候根本没有钱包，全部交给公司保管，就怕我会跑去乱吃零食、碰那些垃圾食物，口袋真的是一毛钱都没有。 」]结果有一天他实在饿到受不了，很想吃面包，只好厚著脸皮找同学李钟茂，开口跟他说：「钟茂啊，可以借我一千韩元吗？」李钟茂当下二话不说直接借他，连问都没问。



后来朴志训以Wanna One成员出道，红遍全韩国，但人气越高压力也越大。 朴志训回忆那段日子：「那时候不是没钱的问题，是身心都快撑不住了，整个人累到谷底。」就在他最低潮的时候，李钟茂突然淡淡地问了一句：「很辛苦吧？」他听到这句话，眼泪直接喷出来，哭到不行，地点还是在热闹的江南街头。 李钟茂什么都没说，就静静抱著他让他哭。 从那一刻起，两人的关系瞬间拉近，最后直接变成住在一起的室友。



朴志训也聊到同学会上的一些不愉快。 他说，有些同学会用那种酸酸的语气说：「你现在过这么好，应该没什么好烦恼的吧？」让他听得很不是滋味。 尹敬浩也补充说，当初李钟茂看到朴志训在那种场合里面，整个人都很不自在，看起来特别辛苦。



后来两人会决定住在一起，关键是「运动」。 原来朴志训很爱运动，而李钟茂刚好是健身教练，兴趣变得一模一样，自然而然就开始一起训练、一起生活，成为彼此最坚强的后盾。

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