朴志训新剧《菜鸟伙房兵》惊见北韩居民今晚公开！军旅人生迎来命运的最大转折

朴志训主演的 TVING 全新韩剧《菜鸟伙房兵》公开后短短7天便取得亮眼成绩，除了在首周拿下付费订阅贡献度第1名，还创下近3年来 TVING 戏剧内容中，以公开一周为基准的最高订阅贡献纪录，再次展现了他的强大影响力。

18日下午将在 TVING、tvN 公开的韩剧《菜鸟伙房兵》第3集中，「菜鸟炊事兵」姜成宰（朴志训 饰）将遭遇意想不到的突发事件。

此前，在中队长黄锡浩（李相二 饰）的指示下开始炊事兵生活的姜成宰，因为提供给大队长白春益（郑雄仁 饰）的海胆海带汤引发过敏事件，而面临职务变更危机。



对於把「平稳军旅生活」视为第一优先的黄锡浩中队长来说，姜成宰因此成了必须尽快处理的麻烦人物。

才刚开始感受到料理乐趣的姜成宰，曾透过为中队长端上充满诚意的料理，表达想继续担任炊事兵的心意，但中队长却果断拒绝，使他半被迫地中断了厨师之路。

第3集也让人好奇，姜成宰的料理之路将会朝什么方向发展。而此次公开的照片中，也能看到姜成宰遭遇意外状况的模样。





就在炊事兵生活即将结束之际，姜成宰面前竟出现了名为「北韩居民」的意外最后客人。面对北韩居民的姜成宰，露出难以置信、目瞪口呆的表情。

被公认是军旅生活老手的中队长，以及行政士官朴宰英（尹敬浩 饰）的反应也不同寻常。即使是经历过大风大浪的两人，面对眼前陌生的情况，也难掩惊讶。



姜成宰也将因突然出现在江林哨所的北韩居民，而站上军旅生活的重要分歧点。因为也许能够掳获北韩居民心的关键，就藏在姜成宰的料理食谱中。

从开播首周开始就成功掀起热烈话题的《菜鸟伙房兵》，第2周又将交出什么样的成绩单，也令人期待。该剧每周一、二晚间8点50分於 TVING、tvN 播出，海外由HBO Max上线。

▼第3集预告：



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