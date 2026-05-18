韩片《尸杀禁区》加推5月23日起优先场 外媒封「韩国丧尸片NO.1」 六大角色海报首登场

2026年最受期待的韩国丧尸大片《尸杀禁区》於第79届康城影展「午夜展映」单元作全球首映，展现压倒性的首映气势。现场观众反应极为热烈，获得长达7分钟的企立掌声，更有媒体及观众赞誉为「韩国丧尸电影第一位」、「延尚昊丧尸宇宙的最高峰」、「丧尸片权威回归」等猛烈好评！

由《尸杀列车》金牌导演延尚昊执导，全智贤、具教焕、池昌旭、申铉彬、金信绿及高洙等实力派主演。这部电影大幅升级丧尸概念，带来高智商、具群体智慧的「进化型丧尸」，引起大规模讨论，不再是传统笨拙行尸，由最初像野兽般爬行，之后逐步进化至用双腿行走，更能集结成军、共享感知、识别人类、看穿人类诡计，并接受具教焕指令「升级」。这种设定令人类幸存者充满无力感，同时带来极高紧张度及刺激动作场面！

其中，演员表现更被激赞火花四溅，全智贤作为团队领袖，运用生物科技知识对抗僵尸；而具教焕的疯狂科学家演出更被法国传媒赞为媲美《蝙蝠侠—黑夜之神》的小丑。片中他蒙眼吹口哨的画面，以及带领丧尸阻挡逃生之路的情节极具震撼力。





而当晚首映另一焦点落在导演朴赞郁意外现身红地毯，与延相昊及剧组众人热情拥抱，第四度有作品晋身康城影展的延尚昊导演於剧院中亲身分享感受：「能在自己梦寐以求的康城影展，得到如此热烈的支持，再次呈现作品《尸杀禁区》，这是莫大的荣幸。大家给予的热烈支持，将成为我未来继续拍电影时，长久留存在心中的珍贵记忆。」而延尚昊在康城之行亦分享更多创作心路历程：「在我的所有作品中，我一直试图表达当今社会的恐惧。对我来说，最大的恐惧是现代高速的通讯交流，就像一个有生命的群体，在某种程度上削减了我们的个体性和个性。」因此，《尸杀禁区》的丧尸特性应为而生，作为导演回应时代转变的创作。





正身处康城影展的金像级演员陈家乐及许恩怡，现身可容纳2500名观众的卢米埃大剧院，幸运地成为全球第一批观众率先体验《尸杀禁区》片的其中二人，其中，家乐难掩兴奋：「第一次喺外国地方参与首映，甚至可以见到成个主创团队，好震撼啊件事！部戏好精彩好刺激，打破咗我对僵尸一啲固有嘅谂法，佢有啲创新嘅理念喺度，咁我觉得系好新鲜嘅。」；而许恩怡则投入大叫：「虽然系香港时间朝早六点睇，但我系每一秒都好集中，投入到会同佢哋一齐大叫『啊！』或者『哇！』我全部都系超级专心同埋好惊，你好钟意嘅一啲角色，有啲嘢会发生喺佢哋身上，系真系谂唔到嘅，所以系好值得入戏院支持！」

而香港方面，电影公司今日发布全新六大角色海报，正式揭露全智贤饰演的知名生物教授及池昌旭饰演的疫厦保安队长等，联手抵抗具教焕演出尸毒散播者！香港现正加推5月23日起优先场，入场观众可获赠A3海报乙张。

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