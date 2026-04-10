EXO-CBX 也跑了！CHEN伯贤XIUMIN怒寄存证信函解约，离开亲手创立的 INB100

继李升基、泰民、THE BOYZ 接连出走后，超人气小分队 EXO-CBX（CHEN、伯贤、XIUMIN）亦正式向所属经纪公司 INB100 的母公司 One Hundred 发出解除合约通知，集团面临的瓦解危机进一步加剧。

根据韩媒《The Fact》10 日独家报导，CHEN、伯贤、XIUMIN已於 3 月底向 One Hundred 会长车佳媛寄出内容证明通知解除合约，并针对「未支付结算金」等违约行为要求给个交代。 然而，两周过去，仍未得到任何具说服力的回答。 由於对公司失去最后的信任，三人最终决定终止专属合约关系。

据悉，车代表利用 CBX 的超强 IP 签下大规模合约，领取了数百亿韩元的预付款，却仍使公司陷入资不抵债的状态。 不仅拖欠 CBX 高达数十亿韩元的结算金，连幕后工作人员与合作厂商的费用也一并拖欠，导致三人的演艺活动几近瘫痪。 对此，车代表仅回应正努力让公司正常化，甚至考虑「变卖私产」救火。



INB100 原本是伯贤离开 SM 娱乐独立时所设立的公司，2024 年 5 月被纳入由车佳媛代表与 MC 梦共同成立的 One Hundred 集团旗下。 此后，车代表成为最大股东，同时经营INB100、One Hundred、Big Planet Made三家公司。

该集团目前面临严重的信用破产，在 CBX 之前，旗下艺人 THE BOYZ、SHINee成员泰民、李茂珍、BE'O、VIVIZ、李升基等人，皆以「未结算、支援不足、拖欠外部厂商费用」等为由，接连通知解约。

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