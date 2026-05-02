YouTube频道「脱粉收容所」踢到铁板！造谣aespa、EXO、Red Velvet...判赔1.7亿

专门黑韩星的YouTube频道「脱粉收容所」这下真的惨了！ 因为制作并上传多支针对SM娱乐旗下女团aespa、Red Velvet以及男团EXO的恶意抹黑影片，频道运营者被法院判处总共要赔1.7亿（韩币，下同/约新台币365万元）。

首尔地方法院第14民事部在22日作出判决，认定「脱粉收容所」的频道经营者制作的影片中，含有大量人身攻击和侮辱性内容，严重侵害了aespa、EXO、Red Velvet成员的人格权，因此判赔共1.3亿给这些艺人。 不只如此，SM娱乐也拿到了4,000万的赔偿。 法院在判决中指出：「被告制作的这些影片，直接影响了大众对这些歌手的观感，导致他们形象和品牌价值下滑。 而这些艺人的形象和对外名声，正是SM公司最重要的核心资产，所以被告的行为确实对公司的业务推展造成了实质损害。」加起来总共1.7亿，法官要这个黑粉频道一次赔好赔满。

早在2024年4月SM娱乐就已经对这个频道经营者提告，罪名包括违反《资讯通讯网法》的诽谤、侮辱等。 刑事部份，经营者在2025年1月15日已经被仁川地方法院判处2年有期徒刑、缓刑3年，还要120小时社会服务，外加约2.1亿的追徵金。 虽然经营者不服，一路抗告到最高法院，但最终还是维持原判。

法官在判决书中说重话：「被告透过『脱粉收容所』频道散播对艺人的虚假事实，甚至制作上传带有人身攻击和轻蔑侮辱意味的影片，这已经远远脱离了『单纯表达意见』的范围，严重侵害了艺人们的名誉人格权。」

SM娱乐也发表声明表示：「以后为了保护我们家艺人，不管是不法行为、犯罪行为，还是那些动不动就人身攻击、狂用侮辱字眼、乱造谣的YouTube频道，我们都会继续采取强烈的法律行动，一个都不会放过。」

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