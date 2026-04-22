伯贤传签约 G-Dragon 公司！EXO-CBX 集体出走，与泰民「三度同门」？

继 SHINee 泰民加盟 Galaxy Corporation 后，今日（22日）再传出 EXO 伯贤亦正与该公司会面讨论专属合约，目前进入最后调整阶段。 若签约成功，他将与 G-Dragon（权志龙）、泰民成为同门师兄弟。

事实上，EXO小分队EXO-CBX成员伯贤、CHEN、XIUMIN早在今年 3 月底就已向所属社 INB100 代表车佳元寄出内容证明，正式通知解除合约。 据了解，三子因公司迟迟未处理未结算金额及违反合约等争议，在得不到回覆的情况下，决定祭出法律手段斩断合作关系。



不只伯贤，该集团旗下艺人包括SHINee成员泰民、THE BOYZ、李升基、VIVIZ、李茂珍 等，近期皆因结算问题集体通知解约。 其中，泰民已在今年3月与Galaxy Corporation正式签约。若伯贤最终落脚 Galaxy，这将是他与泰民第三度入驻同一家公司。



另外，Galaxy Corporation 是韩国首家 AI 娱乐科技企业，致力於将 AI、机器人等尖端技术与娱乐内容结合。 目前旗下拥有歌手 G-Dragon、SHINee 泰民、金钟国，以及影帝宋康昊等顶尖艺人。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻