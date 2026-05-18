《我的王室死对头》收视6.0%再创新高！林知衍 × 许楠儁火花太强，霸气拥抱确认心意，直接心动爆击

林知衍（林智妍）、许楠儁真的太会演了！《我的王室死对头》收视再度小幅攀升，期待下周再创高！

16日播出的《我的王室死对头》中，申瑞霜（林知衍 饰）与车世界（许楠儁 饰）之间的感情线持续升温。当天收视率全国达6.0%，最高瞬间更冲上7.8%，不只刷新自身纪录，还成为 SBS 历代金土剧中首部登上 Netflix「全球非英语节目 TOP10」周榜冠军的作品，人气真的超猛！



剧中，车世界因经纪合约问题和申瑞霜不停斗嘴，嘴上依旧毒舌，还拿投资术语形容她，但一看到她脸颊泛红，又忍不住担心，甚至愿意替她承担损失。明明有著「资本主义怪物」称号，却开始因为申瑞霜变得不像自己，还忍不住怀疑：「那个怪梦把我的脑袋搞坏了吗？」反观申瑞霜，则把他所有温柔都误会成「粉丝心态」，两人的互动真的又好笑又暧昧 XD

而第4集最后的屋塔房拥抱戏更是让人心动！车世界特地跑去找申瑞霜，但申瑞霜却误以为他只是出於同情，忍不住红著眼说：「别用同情的眼神看我，每当你那样看著我，我就会误会你的意思！你不是我的粉丝，也不是站在我这边的人，却那样看著我，我会以为....我是你爱慕的人！」



车世界也终於坦白自己的混乱心情：「万一你没有误会呢？我这人一向黑白分明、非黑即白，但你却总让我分不清楚，搞得我好乱。」当申瑞霜故作镇定，把手放上他的胸口时，车世界干脆一把将她拉进怀里，低声说出：「既然要确认，就确认到底。」根本就是用行动告白啊，真的太期待下周两人的感情会怎么发展了！



这集播出中，还有申瑞霜的奶奶（金海淑 饰）似乎也开始察觉她有些不对劲，甚至突然起疑问了一句：「你……是谁？」那段气氛瞬间变超毛，莫名很有恐怖片既视感，再加上崔门道（张胜祖 饰）突然登场，真的让人超不安，怎么从古代坏到现代都完全没变啊！而且他现在也知道车世界和申瑞霜的关系了，感觉之后又要开始搞事了ㅠㅠ

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