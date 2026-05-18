《21世纪大君夫人》争议烧不停！IU生日当天泪崩，出道以来首度90度鞠躬道歉：都是我的错

歌手兼演员IU在16日迎来她的33岁生日（1993年5月16日生）。 当天她自掏腰包包下首尔CGV龙山I'Park Mall的电影院，与粉丝「Uaena（粉丝名）」一起度过，并举行了由她主演的MBC金土剧《21世纪大君夫人》特映会。

没想到特映会结束后，IU却突然红了眼眶。 她坦言最近因为这部戏承受不少压力，对於外界批评她演技不佳，甚至卷入历史歪曲争议，她难过地说：「让大家失望、表现不够好，这全都是我的错。」IU语气沉重地表示：「我最近想了很多，其实只要我做得更好就行了。 身为受到大家喜爱的人，我会更努力、更有责任感，成为让粉丝骄傲的人。」她更发誓：「连一秒都不会浪费，会好好活下去。」她继续说：「就算这样，我还是很多地方不足，真的很感谢大家愿意继续爱我、支持我。 大家说的话都有道理，都是我该接受的。 如果我还有哪些不够的地方，请直接告诉我、骂我、督促我，我会听进去，努力成为更好的人。」



最后IU声音一度哽咽，强忍泪水向粉丝鞠躬90度道谢：「虽然这句话说晚了，但我爱你们。 很想展现更好的一面，却一直有不足的地方，真的很抱歉。 谢谢大家愿意继续给我机会、用疼爱的眼神看著我。 无论如何，我真的会更更努力，做得更好。」



《21世纪大君夫人》从4月10日播到本月16日当天完结，原本是MBC今年最受期待的强档，没想到开播第一周，男女主角IU和边佑锡就双双被骂演技尴尬，播到后期更因为历史歪曲争议，让争议越滚越大。剧中被指出好几个严重问题，包括在第11集中，理安大君的即位仪式上，臣子们呼喊的不是独立自主国家的「万岁」，而是隶属於帝国的下属国家才用的「千岁」。 此外，理安大君戴的冕冠，也被质疑是诸侯等级的「九旒冕冠」，而非帝王规格。 甚至连女主角成熙周使用中国式茶道的画面，也被韩网友抓出来痛批。



争议越演越烈，剧组16日终於低头认错，发出正式道歉声明：「对於带著爱护之心收看戏剧的观众，因世界观设定与历史考证问题造成困扰，真心致歉。 我们虚心接受观众指正，即位仪式中君王戴『九旒冕冠』、臣子呼喊『千岁』等场面，确实有损韩国自主地位。」

剧组坦承：「这是因为没有仔细考证朝鲜礼法在历史中的变化而发生的问题。 本剧虽是浪漫剧兼架空历史剧，在虚构与现实历史交错的部份，确实需要更谨慎深入的探讨，但我们没能细腻地处理世界观。」并宣布之后的重播、VOD及OTT平台将会修正争议部份的音讯与字幕。

尽管风波不断，《21世纪大君夫人》最终仍以最高收视率13.8%收官，结局是理安大君（边佑锡 饰）放弃王位，与成熙周（IU 饰）过著平凡百姓的新婚生活，迎来快乐大结局。

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