《21世纪大君夫人》收视 13.8% 完美收官！边佑锡「自废王位」携 IU 变平民放闪，戏外「辱韩风波」逼剧组紧急道歉！

由 边佑锡 与 IU（李知恩） 主演的 MBC 话题爆款剧《21世纪大君夫人》昨晚播出最终回，全国收视率狂飙至 13.8%（首都圈 14.1%），最高瞬间更冲上 16.1%，强势横扫周六全时段冠军！不过，虽然戏里迎来 Happy Ending，戏外却因「歪曲历史」陷入全民围剿，被舆论讥讽为形式上的「自卖自夸」式收官。

结局速递：边佑锡霸气「自废王位」！携手 IU 回归平民高调放闪

昨晚大结局中，理安大君（边佑锡 饰）登基后做的第一件事，便是废除沦为维护权力手段的皇室。 此举引来国务总理闵郑佑（鲁尚炫 饰）等既得利益者疯狂打压，甚至企图切断预算逼他就范。 尽管面临重重阻碍，理安大君为了那些因阶级身分而失去翻身机会的无数底层民众，依然坚守原则、绝不妥协。 最终，废除皇室的公投在全民支持下高票通过，理安大君找回本名「李完」，与爱妻成熙周（IU 饰）回归平凡生活，展开甜到蛀牙的新婚日常。



踩历史地雷！剧组紧急发声明「低头认错」大修正

尽管结局收视封神，但由於之前即位仪式上大君佩戴象徵诸侯国的「九旒冕冠」而非自主国家皇帝（国王）的「十二旒冕冠」、全场喊「千岁」而非「万岁」，以及茶道中国化等细节，被韩国网民怒轰是顺应中国的「东北工程」自降国格（注：原为中国将高句丽等纳入中国史之项目，现被韩国人通称中国试图将现有领土内历史一律归为中国史的歪曲行为）。



眼见民怨难平，制作团队於昨日傍晚在官网发表道歉声明，低头认错，表示未能仔细审视朝鲜礼法的历史演变，正以沉重的心情接受观众指正。 目前，MBC 电视台已急急脚在重播中将「千岁」声音全面消音，包含 VOD、串流平台（OTT）甚至是即将出版的实体剧本集，全都面临「大刀阔斧」的修正工作。

主演群感性杀青！IU 难忘游艇初吻、边佑锡不舍牺牲

随著剧集落幕，官方也释出主演们的杀青感言。 IU 透露最难忘和理安大君在射箭场初遇及游艇初吻：「一开始看到剧本有趣就很想接拍，能和这班有趣的伙伴培养出深厚感情，真的很有福气。」



边佑锡 则最爱诞日宴的宫中初遇：「饰演李完让我领悟到，为了珍重的人做出牺牲是怎样的心情。」



鲁尚炫 对跳华尔兹和私下玩游戏的时光念念不忘; 孔升妍 则坦言对著熟睡的小演员念出「守护你竟如此艰难」的台词时，内心最为触动。



《21世纪大君夫人》现已在 Disney+ 独家全集上线，虽然在细节上有所争议，但不得不说，「大君夫妇」最后回归平凡的甜蜜画面，还是安慰了不少剧迷的心啊！「废除君主制」这一反转结局，有成功挽回你对这部剧的评价吗？

▽大结局甜蜜回顾：



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