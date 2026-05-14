《我的王室死对头》最新剧照曝光！林知衍与李世熙再度正面交锋，脸颊红肿疑似挨巴掌，现场火药味满满！

好期待本周的剧情！

由林知衍（林智妍）、许楠儁主演的SBS金土剧《我的王室死对头》开播首周就气势惊人，不只登上 Netflix 非英语 TV 节目全球排行榜第1名，还拿下「今日韩国 TOP10 系列」冠军，更成为SBS历代金土剧中，首部在开播第一周就登上 Netflix「全球 TOP10 非英语节目」周榜冠军的作品，热度持续狂飙中。

在即将播出的第3集中，林知衍饰演的「申瑞霜」与李世熙饰演的「尹智孝」这对世纪级死对头，也终於迎来超火爆的正面冲突。

其实在第1集时，两人就曾在世界集团新品牌「DYNAESTIE」举办的「寻找多妍妃的女王」试镜中激烈交锋。尤其申瑞霜对顶级女星尹智孝毫不退缩，还直接开呛对方想当「贤妻良母」的梦想，甚至霸气宣言自己选择终身不结婚，并表示无论在哪个领域都要攀上顶峰，这段真的过瘾又爆笑 XD



这次公开的新剧照中，申瑞霜、尹智孝，以及经纪公司代表洪富宣（白智媛 饰）三人之间的气氛直接紧绷到最高点。申瑞霜不只脸颊明显红肿，还被洪富宣紧抓住手腕，但她依旧毫不退让，狠狠瞪著眼前两人，展现恶女的气势。



更让人震惊的是，申瑞霜与尹智孝甚至爆发激烈肢体冲突。只见尹智孝高高举手准备甩巴掌，但申瑞霜却完全不闪不避，反而用像猛兽般的眼神直视对方，强大的气场让尹智孝都被她的气势震住，也让人更加好奇这场对决最后究竟会如何收场。此外，申瑞霜与车世界（许楠儁 饰）、崔门道（张胜祖 饰）三人跨越前世今生的命运纠葛也正式浮上台面，让第3集的发展更加令人期待。



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