林智妍 × 许楠儁《我的王室死对头》太强了吧！开播首周直接冲上 Netflix 全球冠军，后续剧情也让人更期待

由林智妍、许楠儁主演的《我的王室死对头》不只收视表现亮眼，在 Netflix 的成绩也超狂，开播首周就冲上全球榜冠军。

根据 Netflix 官方网站 Tudum 於13日公布的 Netflix TOP 10 榜单，《我的王室死对头》在4日至10日期间累积390万观看次数（以总观看时数除以作品总时长计算），直接登上全球非英语影集第1名，开播首周就交出超亮眼成绩。



此外，该剧也成功打进韩国、日本、菲律宾、泰国、希腊、巴西、墨西哥等共 44 个国家的 TOP 10，再次证明超强全球人气与话题热度。

8日首播的《我的王室死对头》讲述朝鲜时代最恶妖女穿越到21世纪后，附身到无名女演员「申瑞霜」身上，并与性格极端的财阀「车世界」（许楠儁 饰）展开一段像战争般激烈的爱情故事。



尤其林智妍在剧中穿梭於古装、喜剧与浪漫爱情之间的演技表现，更成为开播后最受好评的亮点之一。她与许楠儁从互看不顺眼到逐渐产生暧昧情愫的火花，也让不少观众直呼越越看越上瘾。



而第2集后段更让剧情直接冲上高潮！就在两人气氛逐渐变得暧昧时，与过去害死申瑞霜的男人长得一模一样的崔门道（张胜祖 饰）突然现身，瞬间让气氛急转直下。尤其结尾更揭晓，原来300年前救下申瑞霜的人，竟然就是与车世界长得一模一样的男人，也让三人跨越前世今生的命运纠葛正式浮上台面，让观众更加期待后续发展。



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