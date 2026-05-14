欢迎来到孝琳的「神秘饭店」！除用心准备曲目更花心思在「Talking」与粉丝们BAE的交流！

5月23日「韩国碧昂丝」孝琳将於Legacy TERA举办「HYOLYN CONCERT KEY in TAIPEI」率先进行了访谈，预告这次巡演以「KEY」为主题，整体概念设定为一间神秘饭店，孝琳形容，与其说是自己去见粉丝，更像是把大家邀请进自己的空间，希望不论在哪座城市或是国度，都存在著一间属於彼此的「饭店」，她则会化身「饭店总经理」热情接待大家！

孝琳也特别在事前访谈中说明，这次〈KEY〉演唱会以「Hotel」作为概念，主题概念非常鲜明，是想带给大家一种「来到我的空间旅行」的感觉，就像属於我们的饭店一样，不论在哪个城市、哪个国家，都会存在著这样的一间饭店。她提到在首尔场演出后，粉丝都感到非常新鲜，让她感到很有成就感，也更加期待台北场次的演出。



对铁肺歌后孝琳来说，一次又一次的演唱会对她来说最有挑战性，最需要花心力准备的是什么呢？她表示虽然对於舞台与音乐非常熟悉，但是她最花时间准备的反而是歌曲中衔接的Talking段落。虽然可以尽情跟粉丝们沟通交流，但孝琳时时刻刻提醒自己，不能脱离演出所规画好的整体概念，本次她也将作为「饭店总经理」带领著大家享受这趟旅程。



至於最近发行的新歌，孝琳也透露部分歌曲会以不同於原版音源的编曲方式呈现，强调能让大家看到这次的舞台，并且最近发行的新歌曲，也终於能亲自唱给大家听，这点让她特别期待。希望大家不只是以「来看演唱会的观众」身份参与，而是作为受邀来到孝琳神秘饭店的 guest、宾客，从开始到结束，都能沉浸在这间神秘饭店所带来的氛围之中。



如果要用一个关键词来形容这次〈KEY〉巡演，孝琳会希望大家会觉得这像是一部电影。她想透过音乐带著大家回到那些不同时期的瞬间，一起来场回忆旅行，同时也让大家看见，现在的孝琳正走在什么样的旅程上，也更加了解孝琳的内心世界。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻