最强绿灯侠！尹炳熙《21世纪大君夫人》、《秒杀爱情》、《我的王室死对头》「三剧连播」霸屏ing！IU抓包心腹「跳槽敌营」

最近在追剧的粉丝们，是不是觉得这张脸很熟悉却又叫不出名字？ 没关系，这就是「最强绿叶」的魅力！ 默默耕耘许久的实力派演员尹炳熙，最近根本像开了外挂，直接霸屏三大热播剧。 无论你是想看 IU、边佑锡 谈恋爱，还是迷上许楠儁、林知衍的相爱相杀，又或是被安孝燮的魅力电晕，旁边通通都有他！而且更搞笑的是，眼尖的 IU 居然还跑到他的 IG 底下「抓包」他跳槽，让网友笑翻直呼：「组长你太忙了吧！」

《21世纪大君夫人》：公关组长



在浪漫爱情剧《21世纪大君夫人》中，尹炳熙变身为「Castle Beauty」里的公关组长，可不是那种只会站在旁边递资料的工具人。尹炳熙把那种在职场上被上司狂「电」、却依然默默把事情做到最好的「现实职场人」模样演得超传神。 他不仅是女主角 IU 的最强辅助，更是那种让人觉得「啊~我公司里也有这种温暖大叔」的角色。 他用特有的生活化演技，让这个配角充满了立体感，完全掳获了婆婆妈妈们的心。

《秒杀爱情》：公司代表



场景一换，到了《秒杀爱情》，尹炳熙立刻大变身，饰演「寂静生技」的共同代表姜茂远。 从时尚公关组长切换成企业代表，气场完全不同，沉稳又带点故事感，把中年事业男的细腻情绪演得恰到好处，让人一秒忘记上一个角色！

《我的王室死对头》：秘书室长



但要说话题性最高的，绝对是在《我的王室死对头》里！尹炳熙饰演男主角「世界」（许楠儁 饰）的左右手「孙在汉」。 办事俐落、忠心又可靠，成为剧中重要的神队友，眼神里全是戏。

三个角色三种风格，切换超自如！之所以会引起韩网热议，是因为这个「连动」实在太有趣了！眼尖的 IU 最近跑到尹炳熙的 IG 留言，还带点「质问」的口气写道：「我们组长（指《21世纪大君夫人》角色）怎么跑去竞争公司当室长了？」



这可爱的吐槽马上引发粉丝爆笑。 原来，这一切都是因为《我的王室死对头》里的男主角许楠儁，之前曾经友情客串过《21世纪大君夫人》啦！当时许楠儁饰演的是 IU 的相亲对象，也就是说，尹炳熙在《21世纪世纪大君夫人》是 IU 的人，结果到了《我的王室死对头》，居然变成 IU 相亲对象（许楠儁）的心腹。

粉丝们纷纷留言：「这是组长跳槽还带走整间公司吗？」、「客串了三部热门剧，最强绿叶」、「炳叔根本是古代穿越来的间谍」、「剧抛脸」。只能说，真正的绿叶就是这样，不管换到哪一台，都能用演技抓住大家的目光。 接下来他还会在剧中有什么惊人表现？ 就让我们继续看下去！

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