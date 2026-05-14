「水下戏」全靠演技！朴志训《菜鸟伙房兵》落水桥段竟是「全干」拍法，蓝幕吊威亚神还原窒息感
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「水下戏」全靠演技！朴志训《菜鸟伙房兵》落水桥段竟是「全干」拍法，蓝幕吊威亚神还原窒息感

韩剧   2026年5月14日   星期四11:56   Sani  

（封面图源：tvN，YouTube@TVING截图）

tvN新剧《菜鸟伙房兵》本周首播即开红盘，收视与口碑齐飞！剧中除了表现食物美味，表现难吃的浮夸戏份更是精彩绝伦，甚至出动「战地级」大场面。 其中一段男主角 朴志训 被咸到「堕海」的戏份更在网上疯传，但幕后花絮曝光后却让网民集体惊掉下巴：原来这场水下戏，竟然一滴水都没有！

剧情速递：地狱厨房新兵报到！一碗汤咸到「堕入深渊」

《菜鸟伙房兵》讲述新兵姜成宰（朴志训 饰）被分配到到偏远的江临哨所担任伙房兵，偶然获得了意想不到的能力，梦想成为伙房兵中的传说。 该哨所的食堂正处於暗黑时期，由一心只想健身退伍的尹东贤（李洪耐 饰）掌厨，每餐都是灾难。
（图源：tvN）

首集中，姜成宰初尝前辈做的热汤，瞬间被咸到怀疑人生，狂奔找水时意外绊倒，镜头一转他竟在幻觉中掉进深不见底的水潭，挣扎窒息的真实感令观众隔著萤幕都觉得透不过气。 这段「咸汤里潜泳」的无厘头戏份迅速在网上传播开，成为首播最高亮点之一。

幕后解密：吊威亚「干游」全靠演技 导演激赞：你是第一名！

就在网民赞叹水下摄影技术精湛时，剧组公开了拍摄真相：这场戏竟是在陆地上的蓝幕前完成的！朴志训悬挂在威亚吊绳上，全凭强大的肢体控制力与表情，精确模拟出水中的「随波摆荡」与「缺氧窒息感」，向上浮潜的动作亦是透过威亚配合完成。 导演喊cut后忍不住激赞：「你是水中游泳演得最棒的一位！」
（图源：YouTube@TVING截图）

▽影片已定位4分40秒：

网民后知后觉：重看才发现衣服根本没湿！

花絮曝光后，韩国讨论区瞬间炸开了锅，网民纷纷笑指：「朴志训的肢体控制力真的好强」、「演技真的太神，连窒息的微表情都好逼真！」、「完全被骗到了，重看才发现他头发和衣服都是干的」XD
（图源：tvN）

下集预告：北韩神秘客惊现 「最难吃食材」大挑战

随著剧情推进，下集将迎来更大危机！一名北韩男子离奇昏迷搁浅在海岸，竟惊动国会议员视察。 姜成宰被委派「不可能的任务」——必须用军中公认最难吃的食材做出美味料理招待贵宾！究竟他会如何「化腐朽为神奇」？ 《菜鸟伙房兵》每周一二播出，海外由HBO Max同步上线！

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