《我的王室死對頭》最新劇照曝光！林知衍與李世熙再度正面交鋒，臉頰紅腫疑似挨巴掌，現場火藥味滿滿！

好期待本週的劇情！

由林知衍（林智妍）、許楠儁主演的SBS金土劇《我的王室死對頭》開播首週就氣勢驚人，不只登上 Netflix 非英語 TV 節目全球排行榜第1名，還拿下「今日韓國 TOP10 系列」冠軍，更成為SBS歷代金土劇中，首部在開播第一週就登上 Netflix「全球 TOP10 非英語節目」週榜冠軍的作品，熱度持續狂飆中。

在即將播出的第3集中，林知衍飾演的「申瑞霜」與李世熙飾演的「尹智孝」這對世紀級死對頭，也終於迎來超火爆的正面衝突。

其實在第1集時，兩人就曾在世界集團新品牌「DYNAESTIE」舉辦的「尋找多妍妃的女王」試鏡中激烈交鋒。尤其申瑞霜對頂級女星尹智孝毫不退縮，還直接開嗆對方想當「賢妻良母」的夢想，甚至霸氣宣言自己選擇終身不結婚，並表示無論在哪個領域都要攀上頂峰，這段真的過癮又爆笑 XD



這次公開的新劇照中，申瑞霜、尹智孝，以及經紀公司代表洪富宣（白智媛 飾）三人之間的氣氛直接緊繃到最高點。申瑞霜不只臉頰明顯紅腫，還被洪富宣緊抓住手腕，但她依舊毫不退讓，狠狠瞪著眼前兩人，展現惡女的氣勢。



更讓人震驚的是，申瑞霜與尹智孝甚至爆發激烈肢體衝突。只見尹智孝高高舉手準備甩巴掌，但申瑞霜卻完全不閃不避，反而用像猛獸般的眼神直視對方，強大的氣場讓尹智孝都被她的氣勢震住，也讓人更加好奇這場對決最後究竟會如何收場。此外，申瑞霜與車世界（許楠儁 飾）、崔門道（張勝祖 飾）三人跨越前世今生的命運糾葛也正式浮上檯面，讓第3集的發展更加令人期待。



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