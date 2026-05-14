李宰旭＆辛睿恩孤岛恋爱太心动！新剧《医到孤岛爱上你》预告唤起青涩悸动&满满治愈感

新剧《医到孤岛爱上你》预告了人气演员李宰旭（李宰煜）与辛睿恩预告将在陌生小岛上展开一段温暖疗愈的浪漫故事。

ENA全新月火剧《医到孤岛爱上你》（编剧金智秀、导演李明佑）制作组於14日公开了彼此将成为幸福引路人的都智义（李宰旭 饰）与陆夏莉（辛睿恩 饰）情侣剧照。照片中展现了如铁壁般封闭的都智义，以及打破他心墙的陆夏莉之间关系的变化，引发观众好奇。

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改编自网漫《死撑医生》（존버탁터）的《医到孤岛爱上你》，讲述被派往人人避之唯恐不及、恶名昭彰小岛「偏东岛」的公卫医生都智义，与充满秘密的护士陆夏莉之间展开的医疗人性罗曼史。故事描绘在偏远孤岛相遇的两人，透过充满人情味与各自故事的岛村居民，逐渐学会拯救他人与爱情。



剧照中，首先可以看到对偏东岛毫无期待的都智义面前，突然毫无预警出现的陆夏莉。从都智义因陆夏莉独特的安慰方式而不知所措，到两人在深夜草丛中分享岛上秘密宝物、距离逐渐拉近，都展现出两人关系的变化。



李宰旭与辛睿恩的演技默契也是本剧看点之一。李宰旭称赞辛睿恩是「拥有明亮开朗能量与从容感，同时能带给对手信任感的演员」，并表示：「一起合作后觉得她每一刻都准备得非常充分。她对情感十分坦率，那股能量也自然传递到现场。」



辛睿恩也表示：「光是同龄这点，就让我对他有种内在的亲近感，实际见面后他也非常亲切、不怕生。」她接著称赞：「不只是演技，连整个拍摄现场都细心照顾，让我觉得他是位成熟且值得学习的演员。是位能让许多演员与工作人员都自在工作的贴心伙伴。」

两位同龄演员将携手打造的医疗人性罗曼史《医到孤岛爱上你》共12集，将於6月1日晚间10点在ENA首播，海外由Disney+独家上线。

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