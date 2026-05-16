「看了头好痛！」洪真庆时尚炸弹引爆全网，韩艺璃被亏「行走的早餐」！韩网：很有想法，但好像哪里怪怪的？

第62届百想艺术大赏前几日盛大举办，红毯上星光熠熠，女星们争奇斗艳。 但在一片华丽礼服中，总有几套让人看了满头问号。 其中洪真庆的超抢眼芭比粉礼服，还有韩艺璃的白裙配上「那朵花」，直接被韩网点名本届最傻眼！

模特儿出身的洪真庆，顶著178cm的高挑身材现身红毯，穿了一件超亮眼的「萤光芭比粉」平口短礼服，确实第一眼就成功抓住所有人目光——但问题是，接下来就不知道该看哪里了。因为她不仅穿了这件已经够高调的粉色洋装，手上还拿著墨镜、脚踩帅气靴子，整体风格太多重点摆在一起，彷佛每个单品都在抢戏，看起来不像红毯女神，反而比较像派对女郎。 网友狠评：「这不是时尚，这是噪音」、「好好一个模特儿身材被糟蹋了」、「像个时尚炸弹」等。



韩艺璃当天选了一件白色雪纺长裙，胸前到脖子满满都是黄白相间的立体花朵装饰。 原本可能是想走浪漫田园风，结果却被网友笑称像「荷包蛋黏在身上」。 有网友直呼：「越看越饿，但这样对吗？」除了花朵太抢戏，这件礼服的版型也有点尴尬。 上半身跟下半身都偏宽松，整个人的线条完全消失，显得没精神。 雪纺本来应该很轻盈，但因为装饰太重，反而飘不起来。 背面虽然有露背设计，但正面实在太让人分心，根本没人注意到。不少时尚评论认为，韩艺璃其实只要把领口附近的装饰拿掉、稍微露点锁骨，整体就会轻盈很多，也能展现更温柔的女人味。 可惜这次真的「花太多」了。



红毯向来是比谁美，但每年总有几位女星不小心变成「负面教材」。 今年洪真庆跟韩艺璃虽然都很有自己的想法，风格也够大胆，可惜「用力过猛」的下场就是双双被封为本届百想红毯的「最大苦主」。 网友纷纷留言：「洪真庆那套我看了头好痛」、「韩艺璃是被造型师陷害吧」、「秀智跟洪真庆的粉色对比根本是天堂与地狱」、「百想红毯史上最经典的灾难」。

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