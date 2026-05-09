【第62届百想艺术大赏】红毯星光爆棚！润娥＆秀智「女神级撞衫」掀热议，孙艺真、玄彬等艺人也现身，华丽造型成焦点

《第62届百想艺术大赏》於8日盛大登场，韩国影视圈众星接连踏上红毯，一套套华丽又吸睛的造型瞬间成为焦点！从优雅礼服到帅气西装，每位艺人都展现不同魅力，也让粉丝们大饱眼福。

主持人申东烨、秀智、朴宝剑



秀智



朴宝剑



朴宝英



李俊昊



朴珍荣



文佳煐



润娥



孙艺真



玄彬



田美都



朴智贤



朴志训



申世景



申铉彬



李炳宪



池晟



金高银



申惠善



李彩玟



申始雅



柳海真



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