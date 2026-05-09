【第62届百想艺术大赏】红毯星光爆棚！润娥＆秀智「女神级撞衫」掀热议，孙艺真、玄彬等艺人也现身，华丽造型成焦点

（封面图源：TVDaily）
《第62届百想艺术大赏》於8日盛大登场，韩国影视圈众星接连踏上红毯，一套套华丽又吸睛的造型瞬间成为焦点！从优雅礼服到帅气西装，每位艺人都展现不同魅力，也让粉丝们大饱眼福。
主持人申东烨、秀智、朴宝剑
主持人申东烨、秀智、朴宝剑（图源：TVDaily）
秀智
秀智（图源：TVDaily）秀智（图源：TVDaily）
朴宝剑
朴宝剑（图源：TVDaily）
朴宝英
朴宝英（图源：TVDaily）朴宝英（图源：TVDaily）
李俊昊
李俊昊（图源：TVDaily）
朴珍荣
朴珍荣（图源：TVDaily）
文佳煐
文佳煐（图源：TVDaily）文佳煐（图源：TVDaily）
润娥
润娥（图源：TVDaily）润娥（图源：TVDaily）
孙艺真
孙艺真（图源：TVDaily）孙艺真（图源：TVDaily）
玄彬
玄彬（图源：TVDaily）
田美都
田美都（图源：TVDaily）
朴智贤
朴智贤（图源：TVDaily）
朴志训
朴志训（图源：TVDaily）
申世景
申世景（图源：TVDaily）
申铉彬
申铉彬（图源：TVDaily）
李炳宪
李炳宪（图源：TVDaily）
池晟
池晟（图源：TVDaily）
金高银
金高银（图源：TVDaily）金高银（图源：TVDaily）
申惠善
申惠善（图源：TVDaily）申惠善（图源：TVDaily）
李彩玟
李彩玟（图源：TVDaily）
申始雅
申始雅（图源：TVDaily）
柳海真
柳海真（图源：TVDaily）
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