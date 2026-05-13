文佳煐夺《百想》影后后动向受瞩目！传有望加入Fantagio与金宣虎、车银优同门，粉丝敲碗再合作

刚以电影《后来的我们》夺下「百想影后」的文佳煐与PEAK J娱乐合约到期不续约，今日也传出新动向！

今日（13）据韩媒报导，文佳煐与现所属公司PEAK J娱乐的合约将到期，确定不再续约。期间虽收到多家经纪公司邀约，但最终与 Fantagio 进行深入讨论，并倾向展开新的合作可能。



Fantagio方面随后也回应表示：「目前正正面审慎考虑中，但尚未确定。」若最终选择加入Fantagio，她将有望与金宣虎、车银优、李世荣、李圣经、郑多彬等人成为同门。尤其她过去曾与车银优合作《女神降临》，也曾和金宣虎出演《加油吧威基基2》，因此消息一出立刻引发粉丝关注。

此外，文佳煐近期也投入改编自人气网漫的tvN新剧《鲸鱼星》拍摄，与崔宇植、许楠儁、孔升妍等人合作。该剧以1926年日据时期的京城为背景，讲述为了守护奉献祖国的男人，而选择牺牲自我、化作泡沫的女人之间的故事。



而文佳煐於2024年夏天与PICK J娱乐签约，两年间活跃於多部作品，包括电视剧《那家伙是黑炎龙》、《瑞草洞》、综艺《Steel Heart Club》等。她也在去年上映的电影《后来的我们》中担任主演，吸引约260万观影人次，并凭此作品於《第62届百想艺术大赏》夺下电影部门女子最优秀演技赏。



自2016年以电影《老师的恩惠》出道以来，文佳煐陆续出演《嫉妒的化身》、《名不虚传》、《伟大的诱惑者》、《加油吧威基基2》、《那个男人的记忆法》、《女神降临》和《爱情的理解》等作品，稳定累积人气与代表作，也在韩国及海外累积广大粉丝支持，每次回归都让人更加期待她的新角色与表现。



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