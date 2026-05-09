《百想红毯》两位女神秀智×润娥上演同场「撞衫」！同款不同色亮相掀热议，网喊：两个都很美

在《第62届百想艺术大赏》红毯上，润娥与秀智意外「撞衫」同一款礼服，却各自穿出截然不同的风格与气质，瞬间成为全场与网路热议焦点。

当天，担任MC的秀智，选择一套柔和粉色的平口礼服，整体呈现甜美又优雅的氛围。胸口的圆弧剪裁让线条更显柔和，再搭配羽毛造型的钻石项炼与耳环，整体造型闪耀却不过於张扬，反而带出干净的高级感。加上长发自然侧放，更衬托出温柔又精致的红毯气质。



另一边以入围者登场的润娥，则穿上同款黑色礼服，瞬间切换成俐落又优雅的风格。她将头发简单盘起，完整展现纤细的肩颈线条，整体更显干净利落。再以简约项炼、圈式耳环与戒指作为点缀，低调却很有质感，是成熟耐看的高级简约路线。



据悉，两人当天穿的皆为品牌 Alex Perry 的礼服，价格约为400万韩元左右。

在同一场活动中，顶级明星穿上同款礼服本来就相当少见，因此也立刻成为话题焦点。两人以不同颜色诠释同一设计，各自展现出不同魅力，也让网友纷纷留言表示：「幸亏颜色不一样」、「两位都很漂亮！但如果秀智黑色、润娥粉色的话，两个都会更漂亮」、「秀智如果扎头发的话，应该会更好看」、「因爲颜色不同，所以像不同的礼服」、「两个人换个颜色穿会更搭」、「哇 润娥真的是梅花鹿啊」、「两位公主都很漂亮」、「我真的觉得在所有艺人中秀智最漂亮」、「润娥的肩膀线条好好看」等，讨论相当热烈。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻