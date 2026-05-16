「看了頭好痛！」洪真慶時尚炸彈引爆全網，韓藝璃被虧「行走的早餐」！韓網：很有想法，但好像哪裡怪怪的？

第62屆百想藝術大賞前幾日盛大舉辦，紅毯上星光熠熠，女星們爭奇鬥豔。 但在一片華麗禮服中，總有幾套讓人看了滿頭問號。 其中洪真慶的超搶眼芭比粉禮服，還有韓藝璃的白裙配上「那朵花」，直接被韓網點名本屆最傻眼！

模特兒出身的洪真慶，頂著178cm的高挑身材現身紅毯，穿了一件超亮眼的「螢光芭比粉」平口短禮服，確實第一眼就成功抓住所有人目光——但問題是，接下來就不知道該看哪裡了。因為她不僅穿了這件已經夠高調的粉色洋裝，手上還拿著墨鏡、腳踩帥氣靴子，整體風格太多重點擺在一起，彷彿每個單品都在搶戲，看起來不像紅毯女神，反而比較像派對女郎。 網友狠評：「這不是時尚，這是噪音」、「好好一個模特兒身材被糟蹋了」、「像個時尚炸彈」等。



韓藝璃當天選了一件白色雪紡長裙，胸前到脖子滿滿都是黃白相間的立體花朵裝飾。 原本可能是想走浪漫田園風，結果卻被網友笑稱像「荷包蛋黏在身上」。 有網友直呼：「越看越餓，但這樣對嗎？」除了花朵太搶戲，這件禮服的版型也有點尷尬。 上半身跟下半身都偏寬鬆，整個人的線條完全消失，顯得沒精神。 雪紡本來應該很輕盈，但因為裝飾太重，反而飄不起來。 背面雖然有露背設計，但正面實在太讓人分心，根本沒人注意到。不少時尚評論認為，韓藝璃其實只要把領口附近的裝飾拿掉、稍微露點鎖骨，整體就會輕盈很多，也能展現更溫柔的女人味。 可惜這次真的「花太多」了。



紅毯向來是比誰美，但每年總有幾位女星不小心變成「負面教材」。 今年洪真慶跟韓藝璃雖然都很有自己的想法，風格也夠大膽，可惜「用力過猛」的下場就是雙雙被封為本屆百想紅毯的「最大苦主」。 網友紛紛留言：「洪真慶那套我看了頭好痛」、「韓藝璃是被造型師陷害吧」、「秀智跟洪真慶的粉色對比根本是天堂與地獄」、「百想紅毯史上最經典的災難」。

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