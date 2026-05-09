【百想62】柳海真柳承龙双双夺大赏！玄彬朴宝英摘视帝视后，朴正民史上首位「大满贯」、朴志训达成「全能新人」神话！

第62届百想艺术大赏於昨晚5月8日在首尔盛大举办，依旧由申东烨、秀智、朴宝剑共同主持，观众呼声很高的《未知的首尔》、《王命之徒》、《金部长的梦想人生》均交出漂亮成绩单。

电影部门：柳海真称霸大赏 《王命之徒》登韩影史亚军

作为年度最强黑马，《王命之徒》一举横扫电影部门四项大奖，包括大赏（柳海真）、男子新人赏（朴志训）、GUCCI IMPACT AWARD和Naver男子人气赏（朴志训）。 该片累计观影人次已达1681万，位列韩国国内票房第二，仅次於《鸣梁：怒海交锋》（2014年，约1761万）。



电视部门：柳承龙再创纪录 首位「影帝兼视帝」诞生

《金部长的梦想人生》在电视圈同样大放异彩。 柳承龙继2013年凭电影《7号房的礼物》摘得第49届百想影帝后，时隔多年再次摘下电视部门大赏，正式成为百想史上首位影帝兼视帝。 柳承穆亦凭该剧获得男子配角赏，实力备受认可。



历史时刻：朴正民惊人「大满贯」 朴志训写下新人奖全纪录

朴正民用十年时间，从《东柱：时代诗情》的新人奖，到《魔鬼对决》的配角奖，再到今次《丑得要命》的最优秀演技赏，成就了百想史上首位个人「大满贯」壮举。



而歌手出身的 朴志训 则完美转型「演技派」，在歌手（Wanna One）、电视剧（《弱美男英雄Class 1》）、独立电影（《当爱被遗忘时》）、电影（《王命之徒》）四大领域皆斩获新人奖，堪称最强「新人奖收割机」！



第62届百想艺术大赏 完整获奖名单

【电视部门】

大赏：《金部长的梦想人生》柳承龙

电视剧作品赏：《你和其余的一切》

男子最优秀演技赏：《韩国制造》玄彬

女子最优秀演技赏：《未知的首尔》朴宝英

男子配角赏：《金部长的梦想人生》柳承穆

女子配角赏：《下流大盗》林秀晶

男子新人演技赏：《暴君的厨师》李彩玟

女子新人演技赏：《爱麻夫人热映中》方效潾

综艺作品赏：《新人教练金软景》

男子综艺赏：旗安84

女子综艺赏：李秀智

导演赏：《未知的首尔》朴信宇

剧本赏：《你和其余的一切》宋惠珍

教养作品赏：《Our Shining Days》

艺术赏：《The Seasons》姜胜元（音）

【电影部门】

大赏：《王命之徒》柳海真

作品赏：《徵人启弑》

男子最优秀演技赏：《丑得要命》朴正民

女子最优秀演技赏：《后来的我们》文佳煐

男子配角赏：《徵人启弑》李星民

女子配角赏：《人工情报》申世景

男子新人演技赏：《王命之徒》朴志训

女子新人演技赏：《若问世界谁无伤》徐粹彬

剧本赏：《凶降喜讯》边圣铉、李镇成

导演赏：《若问世界谁无伤》尹佳恩

新人导演赏：《3670》朴俊浩

艺术赏：《孔雀舞曲》李民辉（音）

GUCCI IMPACT AWARD：《王命之徒》

【舞台剧部门】

百想舞台剧赏：《Jellyfish》

年轻舞台剧赏：《TANK OF FIRE》

演技赏：《初步举证》金新绿

【音乐剧部门】

作品赏：《梦游桃园》

创作赏：《艾薇塔》徐秉求（音）

演技赏：《阴间大法师》金俊秀

【特别部门】

Naver男子人气赏：朴志训

Naver女子人气赏：林润娥

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