【K社韩国小百科】晚婚世代大逆转！韩国2030世代觉醒：夫妻一起打拚比单身更快买房

「反正都要结婚，有必要拖吗？」

在就业困难、经济独立越来越晚的韩国社会，晚婚早已成为常态。 但最近在2030世代之间，却出现了「既然要结婚，早点结比较好」的观念转变。 即使面临房价负担、稳定工作难找等现实问题，反而有越来越多年轻人认为，趁年轻成家、夫妻一起打拚，反而能更快累积经济基础。

政府对新婚夫妇的住宅政策，被视为年轻人愿意早婚的重要原因之一。 以首尔住宅都市公社（SH）的「幸福住宅」为例，去年针对新婚夫妇的抽签，总共1,686户却吸引3万9,121人申请，竞争率高达23.2比1，松坡、冠岳等热门地区更高达100比1以上。 一名幸运抽中的28岁男性表示，幸福住宅如果生小孩最长可以住10年，房租又比市价便宜，「不想错过这个机会」，因此跟女友提前登记结婚。



同样的，韩国土地住宅公社（LH）的「新婚希望小镇」也掀起抢购热潮。 一名27岁男性为了配合入住时间，把婚礼提前了整整一年。 他说：「婚宴费用很可观，才过一年每个人餐费就涨了大概1万韩元。 整体费用一直涨，让我想干脆早点结一结。」

除了现实考量，心理上的安定感也是早婚的优点。 有年轻男性分享，婚后相处时间变多，关系比交往时更稳定; 也有人提到，在求职期间伴侣的支持成了很大的力量。统计数字也证实了这股趋势。 根据韩国国家数据入口网站，25到29岁女性结婚人数从2015年的10万9,300件一路下滑到2023年的5万5,700件，但2024年反弹到6万4,300件，去年更增加到6万9,300件，连续两年成长。 30到34岁女性也从2021年的最低点6万1,800件，一路回升到去年的9万5,300件。

男性也出现类似趋势。 25到29岁男性结婚人数从2015年6万7,100件腰斩到2023年3万4,600件，但2024年回升到3万9,800件，去年再增加到4万2,500件。 30到34岁男性则在2022年触底后，连续3年增加，去年达到9万8,700件。



专家分析年轻人对结婚的看法正在改变。 首尔大学儿童家庭学系教授陈美静（音译）指出：「与其说是对传统家长式家庭的反感减弱，不如说是结婚和家庭的正面价值正在被重新看见。」梨花女子大学社会学系名誉教授咸仁姬（音译）则认为，对年轻人来说，找到稳定工作、准备好住所、遇到能共度一生的伴侣本身就是一种任务，「他们倾向於把结婚视为人生的成就。」

不过，现实负担依然存在。 有些夫妻即使办了婚礼，也刻意延后登记，因为单身时各自可以贷款，婚后收入合计反而会被归类为高收入户，失去各种补助资格。 韩国国民权益委员会去年也为此建议改善制度。 一名正在准备婚礼的25岁男性就说：「我跟未婚妻还在烦恼，要不要延后登记、先用青年住宅安顿下来。 20多岁结婚，除了感情之外，现实条件真的要好好考虑。」

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