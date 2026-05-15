IU爱情哲学大公开！《21世纪大君夫人》剧中下跪哭惨，剧外冷静吐金句：真正的爱不是要求回报

「国民妹妹」IU最近不只戏演得好，对爱情的见解更是让人大吃一惊！在最新公开的《21世纪大君夫人》拍摄花絮中，IU不仅哭到让人鼻酸，还意外脱口说出自己的「爱情哲学」，立刻掀起粉丝热烈讨论。

日前IU的YouTube频道上传了一支名为「本周完结篇消息让人流泪.. ᅵ21世纪大君夫人幕后」的影片。 画面中，IU饰演的成熙周因为契约结婚被抓包，走投无路之下，只好向父亲下跪哭著求救。 只见她双眼通红、双膝一跪，眼泪直接溃堤，连现场工作人员都看得超揪心。



拍完这场重头戏后，IU还迟迟无法抽离情绪，苦笑说：「在爱情面前，我已经把所有自尊心都丢掉了。 李莞（理安大君/边佑锡 饰）应该要懂得我这样的爱才对啊......」话锋一转，她却又冷静分析：「不过，会希望对方『要懂我的心』，这是不是代表我还爱得不够深？ 真正的爱，应该不是要求对方回报什么才对。」这番话立刻引来工作人员追问：「这是IU的哲学？ 还是熙周的哲学？」没想到IU毫不犹豫回答：「是IU的哲学。」她还补充说，剧中的成熙周其实根本没谈过恋爱，「所以她应该没什么哲学啦！」IU进一步分析这场下跪戏的内幕：「熙周跟父亲之间有很复杂微妙的关系，所以对她来说，跪在爸爸面前，比跪在全民面前还要羞耻、还要屈辱。 她真的是像抓著最后一根稻草的心情去拜托的。」



至於粉丝们最关心的「完（莞）成情侣」到底会走向何方？ IU卖了个关子：「拍这场戏的当天，我也才刚看到第10集的剧本，所以真的不知道会怎么发展。 就算想给你们提示，我也不知道啊~」她坦言自己也是跟著剧本走，「现在就是边演边看故事的流向，请大家继续为我加油，我会努力演好的！」



IU目前正与李钟硕公开恋爱中，两人自2022年12月认爱后感情稳定。 这番「不求回报才是真爱」的发言一出，立刻让网友疯猜：「所以李钟硕就是那个让欧腻甘愿丢掉自尊心的人吗？」、「这根本是对男友的温柔喊话吧！」、「IU的爱情观真的超成熟~」



《21世纪大君夫人》每周五、六在MBC热播中，海外观众可通过Disney+同步追更。 随著剧情进入尾声，IU的演技爆发也让收视屡创新高，粉丝们可千万别错过！

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