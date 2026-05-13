朴志训主演新剧《菜鸟伙房兵》口碑越烧越旺！仅播两集收视就高达6.2%

（谈及剧情）TVING 原创韩剧《菜鸟伙房兵》中，朴志训以充满真心的料理打动了部队成员们的心。

12日播出的全新韩剧《菜鸟伙房兵》（编剧 崔龙、导演 赵南衡）第2集中，细腻诠释了姜成宰（朴志训 饰）角色的情感线。收视率也从第1集的5.8%上升0.4个百分点，来到6.2%，呈现火热上升趋势。

此前，第1集姜成宰因白春益（郑雄仁 饰）中校吃下自己做的海胆海带汤后突然昏倒，而被军事警察带走，遭遇军旅生活最大的难关。然而，事后证实并非中毒或料理失误，而是白中校因「紫苏粉过敏」引发休克。更令人意外的是，白中校还对海带汤的味道给予「彷佛看见天堂」的高度称赞，迎来反转。





姜成宰透过与谘商官的对话，再次想起已故父亲的教诲，重新振作起来。他也在鼓励之下，即使面对中队长黄锡浩（李相二 饰）提出更换职务的建议，依然展现想继续担任伙房兵的决心。





尤其姜成宰活用「状态视窗系统」，以醋去除陈年米的异味，并靠著香辣爽口的豆芽汤成功掳获部队成员们的味蕾，展现出身为伙房兵的成长。尹东贤（李洪耐 饰）兵长也被姜成宰的真心打动，逐渐敞开心房并与他培养默契，营造出温暖氛围。

然而，中队长仍打算替姜成宰更换职务。为了说服中队长，姜成宰精心炸了猪排，但任务却失败，就连状态视窗系统也突然消失。姜成宰究竟能否克服职务调动危机，继续走上优秀伙房兵之路，引发观众好奇。该剧每周一、二晚间8点50分於 TVING、tvN 播出，海外由HBO Max上线。



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