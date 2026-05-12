D社独家！BLACKPINK Jisoo亲哥身陷丑闻，正妹BJ控遭硬上，男方反咬遭「仙人跳」

演艺圈又爆惊天性丑闻！ 根据《Dispatch》独家取得的消息，这次的风暴主角竟是BLACKPINK成员Jisoo（金智秀）的亲哥哥A某，而被指控的受害者则是知名BJ（直播主）B某。两人透过直播平台的「送星星」机制牵上线，却在4月15日的一场酒后约会后，演变成「强制性交未遂」与「诬告」的罗生门。同一个房间、同一个夜晚，两人的记忆却完全对不上，到底谁在说谎？

＃饭局开始：350万「星星」换来的约会

事情要从这场「饭局权」说起。A某通过「SOOP」直播平台偶然进入了B某的直播间。身为「土豪」粉丝，他大手笔送出了3万5千颗「星星」，价值约350万韩元（约新台币8.1万元），顺利赢得了与B某「吃饭约会」的机会。

两人於4月15日晚间6点半，在首尔清潭洞的一间居酒屋见面，一路吃到晚上10点。B某事后解释：「他第一轮的时候非常绅士，完全没有肢体接触。」正因为如此，她才愿意跟著A某回家续摊。

＃前段吻合：宵夜、喝酒、转移阵地

根据双方说法，离开居酒屋后，两人搭计程车前往A某的住处。途中A某还叫了外送，两人在厨房吃了宵夜、喝了酒，之后一起移到客厅沙发上看电视。到目前为止，这段时间线两人完全一致。但接下来，就是各自表述的开始。

＃谁先进了卧室？「绿灯」还是「哄睡」？

A某说：「是B某自己先从沙发上站起来，走进卧室的。她一个人先进去，这不就是『绿灯』的意思吗？」

但B某完全反驳：「是他一直说吃了安眠药很困，我拉著他的手腕进卧室，想快点把他哄睡，我好赶快回家开直播啊。」

A某进一步质疑：「一个男人独居，女生自己跑进卧室，这不是诱惑是什么？而且警察后来简易验尿，根本没验出我有吃药。」

B某的律师则回应：「因为A某是『大户』，我们不能随便把他丢下就走，必须好好表现。所以才拉他去睡觉，这对BJ来说很正常。」

＃性行为有没有发生？「压制」与「自然发展」

A某坚称：「我们只有试著发生关系，但没有成功。她坐在床边，我自然地抱住她，想一起睡，发展到一半她就说要去厕所了。」

但B某把指控从「强制猥亵」加重为「强奸」，她说：「他强行把我拉上床，压住我、脱掉我的裤子，我拼命反抗也没用，他整个人压上来试图性侵。」



"셋업일까, 강간일까?"…지수오빠, BJ '식데'의 전말



'디스패치'가 톱스타 오빠의 BJ 성폭행 의혹을 취재했다. 피의자는 블랙핑크 ‘지수 오빠’로 알려진 A씨, 피해자는 BJ로 활동 중인 B씨다.



더 자세한 내용은 https://t.co/ymsDoAsuYv pic.twitter.com/2LB8iKMOxw — 네이트 뉴스 (@natenews_x) May 11, 2026

＃有没有同意？「可以随时喊停」vs「根本逃不掉」

A某的说法：「从头到尾她都没有拒绝，过程很自然。她如果要停，随时可以喊停。后来她说要去洗澡，我们就各自去了不同厕所。」

B某则说：「我被他压得动不了，说了好几次不要，他根本不理会。我实在受不了，才骗他说『先去洗一下再继续』，其实是想逃。」

＃关键的第一通厕所讯息：「快来救我」

双方各自洗完澡后，才是整起事件最关键的转折点。B某在第一次进厕所时，马上传讯息给经纪人：「快来救我，拜托，出大事了。」、「我在这个王八蛋家，感觉快被性侵了。」经纪人看到后立刻报警。

A某则反击：「如果真的被强暴，应该要保留证据才对，怎么会跑去洗澡？这不是毁灭证据吗？」

B某解释：「我就是怕他怀疑，才假装去洗澡。其实我边洗边拖时间，等经纪人来救我。」

＃厕所第二回：脖子被种草莓，再度求救

B某称，她从厕所出来后，A某竟然就站在门口堵她，接著立刻脱掉她的上衣、强吻她的脖子，还硬要亲嘴。她二度躲进厕所，传了脖子吻痕的影片给经纪人求救。

时间线还原：

23:30～23:42 第一波疑似猥亵

23:42～23:53 第一次进厕所（发出求救）

23:53～23:59 第二波猥亵（脖颈吻痕）

23:59～00:04 第二次进厕所

00:12 警察到场

＃谁在说谎？B某提交验伤单，A某咬定「设局」

B某方面表示，她因为被压制而受了肉眼不明显的内伤，已提交伤害诊断书。她的律师李敏亨（音译）说：「她说了好几十次停止，但根本挡不住。如果真的想敲诈，干嘛报警？拜托停止二次加害。」

A某则摇头说：「我家有两间厕所，我去另一间洗的时候，她如果想走随时可以走。她明明知道我是Jisoo的哥哥，从头到尾都是想设局敲诈。如果先要钱就是恐吓，所以直接报警，等著跟我谈和解金。」

＃D社点出关键：谁的记忆在说谎？

同样的时间、同样的房间、同样的卧室与厕所。一个说「她主动进来，根本没反抗」，另一个说「我被硬拖上床，死命挣扎」。一个说「我随时可以停」，另一个说「数十次叫他停也没用」。一个说是「设局」，另一个说是「性侵」。

《Dispatch》这篇独家长文最后写下：「那个夜晚的真实到底在哪里？很明显，有人在说谎。」

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