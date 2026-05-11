《徵人启弑》李星民夺最佳男配领奖发言却惹议！单纯开玩笑VS无礼的失言~所幸导演及时救火

日前落幕的第62届百想艺术大赏颁奖典礼，演员李星民以作品《徵人启弑》夺得了本届电影部门最优秀男配角奖，与他以同一作品入围女配角奖项的廉蕙兰却没能得奖，输给了《HUMINT人工情报》中的申世景，李星民在领奖时发表的谈话也引发了观众们两极化的反应。

当天百想艺术大赏是先颁发电影部门最优秀女配角奖项，由《HUMINT人工情报》的申世景获奖，李星民在百想艺术大赏中夺得最优秀男配角奖时上台发表感言，提及了以同一部电影《徵人启弑》入围最优秀女配角却错失奖项的演员廉蕙兰，他说廉蕙兰在以此奖项入围时非常开心又紧张，不过当日没能得奖，还骂人。此言一出引发现场大笑。



接著李星民则表示许愿之后，入围了最优秀男主角、女主角、男配角、女配角甚至导演，都一定要一起得到奖项，展现了他对这部作品《徵人启弑》以及同事演员们的好感情。但是当日李星民的得奖感言却引起了观众们的两派说法。有些观众们流连表示，他与同剧演员们感情好才敢开这种玩笑，或是说李星民的言论缓解了紧张气氛，让现场观众相当开心。



相反的，有另一部分的观众与网友则觉得，在台上刻意提到廉蕙兰没得奖甚至生气的事情，似乎有点刻意要让得奖的申世景感到难堪，或是听起来她对於这结果并不太满意，也有观众们认为这是没有考量到获奖者的心情，有点过度的发言。不过廉蕙兰却巧妙接球，在随后担任颁奖人时自我介绍说「我是刚刚落榜的廉蕙兰」，令现场的气氛再度变得搞笑。



获得了电影部门最佳作品奖的朴赞郁导演，也在发表得奖感言时说：「以结果来看应该是一场公正的审查无误，也许廉蕙兰此刻应该没有办法同意，但申世景也表现得很好不是吗？」巧妙又有风度地化解了李星民的失言危机，得到现场如雷的掌声。李星民的发言应该是认为同事廉蕙兰的表现非常优异，没能获奖有些遗憾，但发言的方式意外遭受指责，也成了当日的小插曲。

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