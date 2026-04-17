郑裕美将成为「李栋旭的妻子」！Netflix新剧《Love Affair》梦幻卡司曝光

韩剧《Love Affair》中，郑裕美将展开全新的演技转型，合作李栋旭，这个全新组合再加上复杂的情感纠葛，令人相当期待！

Netflix 於 16 日确定制作全新原创影集《Love Affair》，并公开演员阵容。主演为李栋旭、全少妮、郑裕美、李钟圆四位实力派演员将携手合作，分享了台词排练的读本现场照。



《Love Affair》讲述在陌生的地方度过难以忘怀一夜的两人，因那次经历，使四名男女的人生彻底动摇的故事。由电视剧《夫妻的世界》、《无声蛙鸣》的导演毛完日执导，剧本则由《婚礼大捷》、《大发不动产》的河受辰作家执笔。在剧中，郑裕美饰演智勋（李栋旭 饰）的妻子善熙，是一个将面对冲击性关系真相、展现复杂情感的角色。



李栋旭饰演在理性与情感之间产生裂痕的「智勋」，预告将展现深刻的内心演技。郑裕美饰演智勋的妻子「善熙」，将细腻诠释面对冲击性真相的人物情感。



全少妮则化身为充满神秘魅力的「厚京」，引领剧情发展。李钟圆饰演「善熙」的弟弟「大熙」，与「厚京」产生纠葛，进一步提升剧情紧张感。

凭藉坚强的制作团队与演员阵容，《Love Affair》将於 Netflix 上线公开。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻