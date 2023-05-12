《坏妈妈》强豪美珠重逢能否再续前缘？ 眼见妈妈被无赖纠缠，护母心切令检察官记忆觉醒！（EP.5）

李到晛、罗美兰、安恩真、刘仁秀等主演的JTBC新剧《坏妈妈》，讲述爲了遗腹子拼命成爲坏母亲的妈妈「英顺」和因意外失忆而成爲孩子的儿子「强豪」寻找失去的幸福的故事。

第5集公开了美珠和强豪分手的过程。 如今强豪已不记得美珠，但重逢时心里还是出现了微妙的悸动...！



*以下内容包含《坏妈妈》第4集关键内容！



美珠的回忆

美珠和强豪度过了一段甜蜜和睦的日子，某天发现他对自己有所隐瞒，隐隐感到不安。 强豪就任检察官那天向美珠暗示分手：「我有想做的事了。」 美珠心领神会：「看来那件事必须离开我才能做啊。」

伤心又气愤的美珠没有挽留强豪，独自生下龙凤胎后，小孩刚断奶就继续外出工作。 直到被朋友骗光财产回到老家，居然再次遇到了失去记忆的强豪... 美珠心里该有多复杂呢？



强豪再次心动

强豪去龙凤胎家归还蹦蹦球，开门的居然是美珠。 强豪已经不记得美珠是谁，但看到她的瞬间心里竟开始作痛。 强豪发现美珠喜欢里长家的宠物狗，於是缠著妈妈也要养一只小狗，结果却是放跑了家里的看门狗和小乳猪，暂且只能把小猪当宠物了XD



自称作曲家的新村民Trot Baek跟英顺各种不和，又被突然窜出的小猪吓一跳而发生撞车事故，对英顺母子胡搅蛮缠。 这时强豪的司法记忆突然觉醒，大声指出Trot Baek不系安全带、边打电话边开车违法交通安全法！但回家路上，强豪又想不起说过这些话。 看来记忆的恢复不是一朝一夕啊T^T



杜绝后患

吴太秀骗女儿河英说强豪为接近她而杀害了之前的女友和小孩，以此拉拢河英制造强豪的车祸意外。 河英听从了爸爸的安排，但精神还是很受打击，差点把共犯的事说出去。 吴太秀经她提醒想到强豪如果恢复记忆就麻烦了，派人去村里暗杀强豪！关键时刻强豪家衣柜里突然蹦出来两个黑衣男，究竟是什么状况？？



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