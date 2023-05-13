南宫珉IG分享与李帝勋合照！其妻子陈雅凛忍不住留言：「两位的化学反应真的好」

非常赞同～希望有导演和编剧递剧本给南宫珉和李帝勋这对哥俩好！

说到南宫珉和李帝勋，虽然没有「正式合作」电影或电视剧，但仅靠著「特别出演」彼此的作品，都可以流传一段佳话！从《Stove League》、《千元律师》到《模范计程车2》，都让观众很不住敲碗：「这两位演员很值得合作一部双男主的剧吧！」

昨日（12日），南宫珉通过个人Instagram分享与李帝勋的合照，并称：「经常见面吧。」两位演员对著镜头露出笑容，李帝勋在哥哥身边显得更加「可爱」，气氛和乐融融。

南宫珉的妻子陈雅凛也在贴文下方留言：「两位的化学反应真的好（心心眼）」，说出不少网友的心声。已经开始期待南宫珉和李帝勋下一次的合作了！（会有的吧？）

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