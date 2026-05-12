朴志训退伍回归成绩太狂！新剧《菜鸟伙房兵》化身传奇军中厨神，首播收视飙破5.8%

朴志训主演的 tvN 全新韩剧《菜鸟伙房兵》从首播开始就创下高收视，正式点燃人气热潮。
根据韩国收视调查公司尼尔森韩国於12日公布的数据，昨天首播的tvN月火剧《菜鸟伙房兵》第1集，全国平均收视率达5.8%，首都圈6.2%。相比前一档作品《柔美的细胞小将3》以2.5%收官，本剧收视足足暴增超过3%，收视&话题度从开播就相当惊人！
该剧改编自同名网漫，讲述二等兵姜成宰（朴志训 饰）成长为传奇伙房兵的故事，是一部军事奇幻题材作品。这也是凭藉电影《王命之徒》晋升千万演员行列的朴志训时隔许久的电视剧回归作品，因此更加备受关注。
首集中，描写了主角姜成宰被分发到江临哨所后，首次接触料理器具的过程。成为即将退伍的前辈尹东贤（李洪耐 饰）后任的姜成宰，突然看见出现在眼前的游戏状态视窗与任务系统，并开始学习料理技能的独特韩剧题材。军队＋料理＋游戏系统的设定超新鲜，也让不少观众直呼：「根本是韩剧版升级打怪！」
目前《菜鸟伙房兵》每周一、二晚间8点50分，透过TVING与tvN播出，海外由HBO Max上线。
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