《21世纪大君夫人》假结婚曝光后首谈心！边佑锡心碎表白IU：怕我的名誉伤害你

MBC 金土剧《21世纪大君夫人》今晚即将播出第 9 集，由於「契约结婚」意外遭媒体踢爆，理安大君（边佑锡 饰）与成熙周（IU 饰）的关系再次面临严峻考验！根据最新公开的抢先看片段，这对「大君夫妇」在风暴中进行了一场揪心对话，字里行间流露出的真情让观众直呼：「这根本不是假结婚，是真爱啊！」

影片中，理安大君面色凝重地询问熙周是否感到害怕，熙周淡然回应：「拥有名誉才会因为失去名誉而害怕。 我没有那种东西，所以没关系。」

随后熙周反问大君：「您除了名誉之外一无所有，您会害怕吗？」理安大君沈默片刻，艰难地吐露真心：「是的，我害怕我的名誉会伤害学妹你。」两人互相担心到这个程度，早已超越了单纯的契约关系！



随著婚书外流，宫廷内气氛极度压抑。 大妃尹苡廊（孔升妍 饰）震怒召见两人，面对大妃的尖锐质问，熙周与大君露出不知所措的神情，一旁的辅佐官与都秘书更是大气不敢喘，紧张感拉满！



此外，MBC 宣布将於 5 月 19 日至 28 日，在百货公司 「The 现代首尔」 举办《21世纪大君夫人》快闪店——「王室之门已开」。 现场不仅会展示大君夫妇的精致服装与拍摄道具，还有首度公开的官方周边及体验活动，让你一秒穿越进剧中的王室空间！



究竟大君夫妇要如何守住这段「患难见真情」的关系？ 《21世纪大君夫人》每周五、六晚间9点50分播出，海外由Disney+独家上线。



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