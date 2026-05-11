直球告白！《柔美的细胞小将3》金载原：「试著真心去爱金高银姐姐」， 私下甜喊她「波妞」

《柔美的细胞将将3》日前圆满收官，剧中饰演柔美最终恋人「申驯鹿」的男星金载原最近接受媒体访问，聊起与金高银合作浪漫戏的幕后故事。 他大方透露，为了演好这个角色，在片场是真的「努力去爱姐姐」，还爆料金高银短发造型超像动画《崖上的波妞》，私下都这样叫她。

金载原凭藉《柔美的细胞将3》中温柔又完美的年下男形象，一举被封为「国民年下男」。 他坦言，接演这个从原著就备受喜爱的角色压力不小，「说没有负担是骗人的，毕竟是像独角兽一样完美的角色，但能演出这种梦幻般的人物，本身就是一个机会。」

为了让角色更有说服力，金载原透露自己特别注重「不油腻」的表现方式。 他说：「油腻和心动只有一线之隔，因为细胞们会替主角表达心情，所以我尽量不太过用力，用更淡然的方式去诠释。」

剧中他和金高银上演超甜的浪漫恋情，实际上年龄相差10岁。 金载原说：「很多人已经知道结局，所以我觉得重点是『他们是怎么走到结婚的』，我一直苦思驯鹿能多爱柔美作家。」他更坦言：「在片场我真的试著去爱高银姐姐，年龄差距不是问题，我用真心觉得她很可爱的眼神去看著她，完全没有困难。 当时姐姐头发是短的，我觉得很像《崖上的波妞》里的波妞，所以私下都会这样叫她。」讲到这里他也忍不住笑了出来。



被问到自己的「Prime细胞（主力细胞）」是什么时，金载原回答：「应该是异性细胞吧。」但接著害羞地说：「不过最近作为普通人金载原，我的『恋爱细胞』越来越壮大了。」他解释，他所认为的「爱」不只是感情，还包括对作品、团队和角色的责任感，「有这样的心，才能把100%的表现提升到200%。」

对於突然爆红，金载原也很有感。 他说：「粉丝沟通APP上越来越多人在追踪，我主持《音乐银行》上下班时，来找我的粉丝也变多了。 看到个人IG追踪数和按赞数一直增加，真的感受到驯鹿这个角色被大家喜爱，只有满满的感谢。」



私下以「每天都会在粉丝APP留言」出名的金载原，被问到为什么这么努力，他认真地说：「我觉得粉丝愿意无条件爱一个人，需要很大的勇气和决心。 即使是小小的日常，如果能跟粉丝分享，成为他们的安慰或力量就好了。」他强调这不是义务感，而是「真的喜欢才做的事」，「现在不管再忙，拍完戏回家第一件事就是发讯息给粉丝。」



最后他也谈到未来的规划：「我的最大原则就是『每个瞬间都要尽全力』，选作品的第一顺位，是挑那些能展现我从未表现过的样子。 我之所以成为演员、开始演戏，就是为了这个。」他誓言不会被浪漫喜剧局限，未来想挑战更多不同面貌。

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