边佑锡深陷火海！《21世纪大君夫人》IU 泪崩告白「大君夫妇」一吻定情，最高收视冲破 15.4% 称霸周末剧！

MBC 金土剧《21世纪大君夫人》收视再度创下神话！於昨晚（9 日）播出的第 10 集，全国收视飙升至 13.3%，而最揪心的「火海受困」结尾更让每分钟最高收视冲上 15.4%，不仅连续两天刷新自身纪录，更横扫 20 至 54 岁目标观众群，连续两天达成傲视全台的「三冠王」头衔，坐稳收视王座！

在最新剧情中，成熙周（IU 饰）为了保护爱人免受王室和舆论威胁，忍痛提出离婚企图推开理安大君（边佑锡 饰）。 理安大君虽然看穿了熙周的谎言，却为自己的无能感到心碎。 为了拥有守护熙周的力量，大君不再退让，正式向侄子国王李允（金垠昊 饰）提出「归还王位」的要求，李允立即颁布了禅位教旨（国王命令）。



成熙周意识到理安大君被自己的离婚谎言伤害，然而比起谎言，理安大君更因为她想独自承担所有指责而感到伤心，以「你根本不信任我」推开了成熙周。 熙周最终决定诚实面对情感，主动向大君献吻并深情告白：「我喜欢你！」大君随即以炽热的深吻回应，两人紧紧拥抱，正式从「假结婚」升格为「生死伙伴」。



随后，理安大君向熙周坦露了对於让出王位的负罪感。 熙周感受到他即便知晓先王禅位真相也必须保持沉默的痛苦，坚定地鼓励他：「坚持下去吧，我会陪在你身边！」这段「战友式爱情」让观众看到热泪盈眶。



另一方面，国务总理闵郑佑（鲁尚炫 饰）联手大妃尹苡廊（孔升妍 饰）及府院君（赵在允 饰），企图除掉即将登基的理安大君。



第 10 集结尾再次将紧张感推向高峰！便殿突然发生剧烈爆炸，瞬间被火海吞噬。 熙周立即冲向火场，惊闻理安大君仍受困其中，陷入恐慌。 多年前杀死先王的火魔，如今再度威胁著理安大君，他能否逃出生天？ 这场火灾背后的真相又是什么？



MBC 金土连续剧《21世纪大君夫人》第 11 集将於下周五（15 日）晚间 9 点 50 分播出，海外观众可在Disney+同步追看。

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