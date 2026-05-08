《21世纪大君夫人》IU、边佑锡「契约婚姻」曝光！遭大妃娘娘孔升妍紧急召见气氛超窒息

（最新剧照）热门韩剧《21世纪大君夫人》中，成熙周（IU 饰）与理安大君（边佑锡 饰）将迎来巨大危机。

8日今晚将播出的 MBC 金土剧《21世纪大君夫人》第9集中，因婚前契约书被公开於世的成熙周（IU 饰）与理安大君（边佑锡 饰），将被大妃娘娘尹苡廊（孔升妍 饰）召见。



在上一集播出中，成熙周与理安大君在共同消化夫妻行程时，两人签下的婚前契约书竟遭媒体曝光。成熙周为了获得身分而提出契约婚姻，而理安大君接受提议的秘密，也因此被大众得知。

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公开的预告照中，可见成熙周与理安大君站在大妃尹苡廊以及宗亲们面前。平时就对理安大君有所牵制的尹苡廊，这次更藉著事件持续对两人展开尖锐追问。







面对突如其来的难关，成熙周与理安大君难掩慌张神情。而早已知晓契约真相的辅佐官崔贤（刘秀彬 饰）与首席秘书都惠贞（李妍 饰），也以凝重表情一同现身，更加深现场的紧张感。



▼第9集抢先公开看影片：



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《21世纪大君夫人》每周五、六晚间9点50分播出，海外由Disney+独家上线。

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